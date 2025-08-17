Аляска. Без емоцій

У Путіна все вийшло

В оцінках зустрічі в Анкориджі багато емоцій. Утриматися дійсно складно: нинішні президенти США і, тим більше, Росії не є популярними в світі лідерами, але від їхніх відносин залежать мільйони життів і доль. Коли Путін каже, що важливо усунути першопричини війни, з ним важко не погодитися.

Адже такими є безкарна агресія Російської Федерації і безпорадність Сполучених Штатів, сконцентровані в позиціях керівництва цих країн. Саміт в Алясці яскраво засвідчив цю обставину.

Наскільки неясно було до зустрічі, навіщо Дональд Трамп покликав Володимира Путіна, настільки після неї стало очевидним, що це була не найкраща ідея.

Ізгой в пристойних міжнародних колах і військовий злочинець отримав виняткові умови для публічності, прекрасну фотосесію і можливість в черговий раз показати, що в переговорах Трамп йому до плеча не дотягує, хоча в реальному зрості у них сантиметрів двадцять різниці.

***

Хоча деякі елементи планування в заході були помітні, наприклад, проліт групи бойових літаків з «невидимкою» B-2 у центрі, покликаний справити незабутнє враження на гостя, в цілому непідготовленість Трампа до візиту, на якому він сам і наполіг, просто впадала в очі. На червоній доріжці на аеродромі він ще грав роль великодушного господаря, що домінує в комунікації, але після поїздки у трамповому лімузині, в який вони чомусь залізли вдвох, хоча поруч стояв путінський «аурус», який притягли за тридев'ять земель, настрій американського президента помітно впав.

Мабуть, пліч-о-пліч на задньому сидінні сталися ті самі дві-три хвилини, за які стало ясно, що «великої угоди» на саміті не буде, та й маленька не проглядається. Подальший обмін думками за закритими дверима підтвердив побоювання.

Графік зім'яли, обід скасували, підсумковий брифінг пройшов вже при повному домінуванні Путіна, Трамп виглядав втомленим і фрустрованим. Всі гучні обіцянки влаштувати Росії неприємності, якщо не буде згоди на негайне припинення вогню, знову виявилися порожньою балаканиною.

Через неповні три години спілкування з господарем Кремля господар Білого дому заговорив про те, що припинення вогню нісенітниця, потрібно відразу готувати велику угоду про мир, як пропонує російський президент. Упс.

***

У Путіна все вийшло. «Наступного разу у Москві», – фігурально поплескав він по щоці американського президента. Але не будемо поспішати. Бажання гоголем пройти по Анкориджу може дорого коштувати Володимиру Путіну. Він поїхав додому, а післясмак піар-поразки у цьому матчі двох марнославств у Трампа залишився. Що-що, а такі речі він відчуває спинним мозком. Знову-таки, саміт отримав погану пресу, і цього не приховаєш. Неприємне враження потрібно буде перебивати.

У понеділок до Вашингтона вирушить Володимир Зеленський, і цей візит будуть уважно порівнювати з тим прийомом, який отримав нині Путін, і тим знущальним ставленням до українського президента, яке всі бачили під час зустрічі в Овальному кабінеті в лютому. Це при тому, що всі попередження про підступність і нездатності Путіна домовлятися, які президент України зухвало дозволив собі зробити Трампу, впевненому тоді у своїй миротворчій непереможності, збуваються з вражаючою точністю.

***

Процес боротьби за мир в Україні тільки набирає обертів, і робити далекосяжні песимістичні висновки, як мінімум, зарано. Проблема у тому, що боротися доводиться не тільки з Путіним, але і з тарганами, які активно орудують в голові президента Америки. Це незвичайний виклик, що стоїть перед прогресивними силами людства. Треба впоратися.