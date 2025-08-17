Головна Думки вголос Леонід Швець
search button user button menu button
Леонід Швець Журналіст

Аляска. Без емоцій

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп зустрівся з Путіним на Алясці 15 серпня 2025 року
фото: Reuters

У Путіна все вийшло

В оцінках зустрічі в Анкориджі багато емоцій. Утриматися дійсно складно: нинішні президенти США і, тим більше, Росії не є популярними в світі лідерами, але від їхніх відносин залежать мільйони життів і доль. Коли Путін каже, що важливо усунути першопричини війни, з ним важко не погодитися.

Адже такими є безкарна агресія Російської Федерації і безпорадність Сполучених Штатів, сконцентровані в позиціях керівництва цих країн. Саміт в Алясці яскраво засвідчив цю обставину.

Наскільки неясно було до зустрічі, навіщо Дональд Трамп покликав Володимира Путіна, настільки після неї стало очевидним, що це була не найкраща ідея.

Ізгой в пристойних міжнародних колах і військовий злочинець отримав виняткові умови для публічності, прекрасну фотосесію і можливість в черговий раз показати, що в переговорах Трамп йому до плеча не дотягує, хоча в реальному зрості у них сантиметрів двадцять різниці.

***

Хоча деякі елементи планування в заході були помітні, наприклад, проліт групи бойових літаків з «невидимкою» B-2 у центрі, покликаний справити незабутнє враження на гостя, в цілому непідготовленість Трампа до візиту, на якому він сам і наполіг, просто впадала в очі. На червоній доріжці на аеродромі він ще грав роль великодушного господаря, що домінує в комунікації, але після поїздки у трамповому лімузині, в який вони чомусь залізли вдвох, хоча поруч стояв путінський «аурус», який притягли за тридев'ять земель, настрій американського президента помітно впав.

Мабуть, пліч-о-пліч на задньому сидінні сталися ті самі дві-три хвилини, за які стало ясно, що «великої угоди» на саміті не буде, та й маленька не проглядається. Подальший обмін думками за закритими дверима підтвердив побоювання.

Графік зім'яли, обід скасували, підсумковий брифінг пройшов вже при повному домінуванні Путіна, Трамп виглядав втомленим і фрустрованим. Всі гучні обіцянки влаштувати Росії неприємності, якщо не буде згоди на негайне припинення вогню, знову виявилися порожньою балаканиною.

Через неповні три години спілкування з господарем Кремля господар Білого дому заговорив про те, що припинення вогню нісенітниця, потрібно відразу готувати велику угоду про мир, як пропонує російський президент. Упс.

***

У Путіна все вийшло. «Наступного разу у Москві», – фігурально поплескав він по щоці американського президента. Але не будемо поспішати. Бажання гоголем пройти по Анкориджу може дорого коштувати Володимиру Путіну. Він поїхав додому, а післясмак піар-поразки у цьому матчі двох марнославств у Трампа залишився. Що-що, а такі речі він відчуває спинним мозком. Знову-таки, саміт отримав погану пресу, і цього не приховаєш. Неприємне враження потрібно буде перебивати.

У понеділок до Вашингтона вирушить Володимир Зеленський, і цей візит будуть уважно порівнювати з тим прийомом, який отримав нині Путін, і тим знущальним ставленням до українського президента, яке всі бачили під час зустрічі в Овальному кабінеті в лютому. Це при тому, що всі попередження про підступність і нездатності Путіна домовлятися, які президент України зухвало дозволив собі зробити Трампу, впевненому тоді у своїй миротворчій непереможності, збуваються з вражаючою точністю.

***

Процес боротьби за мир в Україні тільки набирає обертів, і робити далекосяжні песимістичні висновки, як мінімум, зарано. Проблема у тому, що боротися доводиться не тільки з Путіним, але і з тарганами, які активно орудують в голові президента Америки. Це незвичайний виклик, що стоїть перед прогресивними силами людства. Треба впоратися.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: саміт путін Дональд Трамп агресія Володимир Зеленський президент злочинець обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський президент вирішив негайно повернутися до Білого Дому
Спільного обіду не буде: Трамп негайно повертається до Білого дому
Вчора, 02:50
15 серпня Трамп та Путін проведуть переговори на Алясці
Кремль озвучив, що очікує від зустрічі Путіна та Трампа
14 серпня, 18:53
Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі на Алясці, яку довго використовували для протидії Росії
Зустріч Трампа і Путіна відбудеться на військовій базі. Який це сигнал для Росії
14 серпня, 10:54
Офіційно місце та дата зустрічі Трампа і Путіна не оголошувалися
Західні ЗМІ назвали дату та місце майбутньої зустрічі Трампа з Путіним
8 серпня, 18:28
Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій збройною силою більше неможливе
Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій військовим шляхом неможливе – Telegraph
8 серпня, 12:43
Путін і Віткофф під час зустрічі в Москві, 6 серпня 2025 року
Чергові переговори американців з Путіним. Небезпечні сигнали для Європи та України
7 серпня, 07:51
Зеленський назвав «абсолютно аморальними» викриті НАБУ і САП махінації на закупівлях РЕБ та FPV-дронів
Зеленський очікує справедливих покарань за викриті НАБУ і САП «абсолютно аморальні» махінації
2 серпня, 21:31
На території колонії в Оленівці утримувалися воїни Маріупольського гарнізону
Треті роковини теракту в Оленівці. Реакція Зеленського
28 липня, 12:49
НАБУ і САП відреагували на новий законопроєкт президента
НАБУ і САП відреагували на новий законопроєкт президента
24 липня, 19:17

Леонід Швець

Аляска. Без емоцій
Аляска. Без емоцій
Трамп перервав дипломатичну ізоляцію Путіна. Що це означає для України
Трамп перервав дипломатичну ізоляцію Путіна. Що це означає для України
Чи здатен Трамп зрозуміти Україну?
Чи здатен Трамп зрозуміти Україну?
Протести в Грузії. Таке не пробачають
Протести в Грузії. Таке не пробачають
Нове грузинське диво, про яке згадувати буде соромно
Нове грузинське диво, про яке згадувати буде соромно
Путін робить максимальний внесок у поразку Росії
Путін робить максимальний внесок у поразку Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2025
3473
Що Трамп подарував Путіну? У готелі на Алясці знайдено документ, який розкриває нові деталі зустрічі
3443
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву
3120
У столичних супермаркетах з'явився незвичний cільський делікатес (фото)
2624
Путін назвав країну, яка може стати гарантом безпеки України

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Вчора, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua