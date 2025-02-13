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Леонід Швець Журналіст

Трамп перервав дипломатичну ізоляцію Путіна. Що це означає для України

glavcom.ua
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Говорити про результати переговорів не просто рано, а зовсім рано
фото: Reuters

Про що все-таки говорив Трамп з Путіним?

Здійснилося обіцяне: телефонні контакти президента США спочатку з Володимиром Путіним, потім з Володимиром Зеленським. Поки це лише розмови про необхідність розмов, але контекст заданий, і він однозначно на користь Кремля.

По-перше, прорвана дипломатична ізоляція Росії з боку Заходу в особі його лідера. Тим самим визнано, що колишня непримиренна позиція була помилковою, з Росією можна і потрібно розмовляти, Путіну тиснути руку.

По-друге, не можна забувати, що Москва на офіційному рівні заявляє, що веде війну не з Україною, а із Заходом, причому на Заході визнає лише суверенну волю Вашингтона, а решта «сидять перед ним і махають хвостиками», як нещодавно сказав Путін.

Це дозволяє пояснювати, чому велика Росія три роки возиться на донбаських посадках і запорізьких степах: не якісь українці, яких взагалі не повинно існувати у природі, а сама Америка протистоїть росіянам.

І той факт, що їх новий вождь запросив миру у Володимира Володимировича, свідчить про стратегічного генія російського президента. Приповзли і благають про пощаду! Американці «зламалися».

У попередніх заявах Трампа і його представників звучить однозначне заперечення перспективи військової участі на боці України, категорична відмова приймати її у НАТО, бажання взагалі всю проблему звалити на плечі європейських союзників. Кожен з трьох пунктів гідний бурхливих оплесків у Кремлі.

Все це відбувається на тлі розгрому структур американської «м'якої сили» в USAID, ймовірного закриття мовлення російських служб «Голосу Америки» і «Радіо Свободи», паралічу мережі ЦРУ, призначення на пост голови Національної розвідки дами, яка дуже співчуває Башару Асаду і Володимиру Путіну.

Будь-яка з цих операцій принесла б російському секретному оперативнику генеральські погони і зірку Героя Росії. Але ні, все самі, власними республіканськими руками. Рональд Рейган і Джон Маккейн з жахом дивляться з того світу на те, що відбувається.

Звичайно, говорити про результати не просто рано, а зовсім рано. Переговори, коли вони почнуться будуть довгими і болісними, війни легко починати і дуже важко закінчувати – на ділі, а не у передвиборчих промовах.

Однак стартові позиції такі, що не дуже зрозуміло, як, якщо застосувати борцівський термін, з партеру, в який добровільно поставив себе Трамп, він вийде переможцем, а Америка буде не на словах, а на ділі виглядати знову великою, а не посміховиськом для телешоу в Останкіно.

Парадоксальним чином переконувати її залишатися на рівні, гідному глобального лідера, буде понівечена війною Україна.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія США війна путін Дональд Трамп Україна переговори

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