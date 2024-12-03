Протести в Грузії. Таке не пробачають

«Більшість затриманих зазнали жорстокого побиття, частина проходить лікування в клініках»

Таке не прощають.

Transparency International Georgia повідомляє, що із затриманими на акціях протесту в Тбілісі громадянами силовики поводяться нелюдськи. Більшість затриманих 2 грудня зазнали жорстокого побиття, частина проходить лікування в клініках. За даними TI, у них спостерігаються забої по всьому тілу і травми в ділянці обличчя – переломи носа і щелепи, а також «у всіх, хто потрапив у клініку, струси мозку, множинні забої та гематоми, їм важко пересуватися і розмовляти».

«У мікроавтобусі їх безжально били щонайменше шестеро спецпризначенців. У процесі застосування насильства співробітники правоохоронних органів змінювали один одного. Вони домовлялися один з одним про те, щоб зламати затриманим руку або ногу. А наглядач (вища за рангом особа) вказував, щоб удари наносили в печінку і потиличну область. Паралельно з побиттям у затриманих плювали, лаялися матом і кричали на них. Затримані згадують такі фрази: «Засунемо кийок тобі в з*д», «Сподобалися Гварамія і Хазарадзе?», «Ти, європеєць, тобі ж подобається тра**тися в з*д? Ти отримаєш кийок у відповідь», – повідомляє Transparency International.

Зі слів очевидців, за тортурами спостерігав доволі літній чоловік, який стежив за тим, щоб хто-небудь не помер під час побиття. Тих, хто виходив із мікроавтобуса, перед тим як посадити в патрульну поліцейську машину, одного за одним проносили коридором спецпризначенців, завдаючи ударів по обличчю і спині. Крім того, повідомляється, що спецпризначенці знімали в затриманих взуття, і багатьох із них доправили до медичного закладу босоніж.

Здається мені, проллється чиясь кров.