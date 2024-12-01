Іронія стає злою, коли розумієш, що йде прискорене зближення Грузії не просто з Росією, а з Росією, яка перетворилася на світового ізгоя

Іронія полягає саме в тому, що у «Грузинської мрії», що поставила міцний заслін на шляху повернення у владу опозиції, немає жодної мрії, немає жодного образу майбутнього, скільки порівнянного за значимістю та емоційністю з тим, який змогли навіть частково втілити Саакашвілі і Бендукідзе. Побоювання «тільки б не роздратувати росіян» складно уявити як велику. національної мети.

Знову ж таки, розумна обережність і прагматизм можуть реалізовуватися по-різному.

У відповідь на мої слова про національне приниження у серпневій війні 2008 року одна грузинка заперечила: «Нас не принизили! Ми багато хто програли».

Іронія стає злою, коли розумієш, що йде прискорене зближення Грузії не просто з Росією, а з Росією, яка перетворилася на світового ізгоя. аж до готовності забути всі колишні образи. Диво. Тільки про нього через якийсь час згадувати буде соромно.