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    Думки вголос

    У 2017 році українська культура переживає ренесанс

    Коли грудень добігає кінця, настає слушний час для підбиття підсумків минулого і планування наступного року
    У 2017 році Україні не вдалося стати взірцем успішних реформ, але є одна сфера, здобутки в якій незаперечні – культура. Рік, що минає, з певністю можна назвати роком ренесансу української культури, і що найважливіше – 2018-й має всі шанси продовжити і посилити тенденцію відродження українського культурного продукту. Кіно Це був,
    • Андрій Любка

      Український письменник

    • Сьогодні, 12:20
    • Розсилка
    <span>Із постеру до української кінострічки &laquo;Кіборги&raquo;</span>
    Із постеру до української кінострічки «Кіборги»

    Коли грудень добігає кінця, настає слушний час для підбиття підсумків минулого і планування наступного року

    У 2017 році Україні не вдалося стати взірцем успішних реформ, але є одна сфера, здобутки в якій незаперечні – культура. Рік, що минає, з певністю можна назвати роком ренесансу української культури, і що найважливіше – 2018-й має всі шанси продовжити і посилити тенденцію відродження українського культурного продукту.

    Кіно

    Це був, либонь, перший рік, коли глядачі почали ходити на українські фільми не з патріотичних міркувань, а з огляду на видовищність вітчизняного кінопродукту. Більше того, у 2017-му вийшло стільки українських фільмів, що чимало людей не встигали їх дивитися – зокрема восени нову вітчизняну кінострічку запускали в прокат ледь не кожних вихідних. Успіхи не забарилися: ми отримали фільм, що за своєю якістю не поступається західним і який буде приємно передивитися й через роки («Кіборги»); на екрани вийшла простенька, але масова стрічка, яка не лише окупилася, а й принесла творцям прибуток («Контрабас»); з’явився український фільм для дітей і підлітків, виконаний на абсолютно світовому рівні («Сторожова застава»); нарешті почалася робота над популяризацією української історії – бойовик про повстання упівців у радянському таборі зібрав схвальні відгуки глядачів і пристойні касові збори («Червоний»).

    Наступного року фінансування кіновиробництва з боку держави суттєво збільшено, тож можна сподіватися поступу в цій сфері. Важливо також забезпечити стимулювання розвитку мережі кінотеатрів, аби надати доступ жителям малих міст і райцентрів до новинок кінематографу.

    Книга

    Зайдіть у книгарню – очі аж розбігаються від різноманіття українського книжкового ринку. Десять років тому планку якості й масовості тримала лише дитяча література, а в 2017-му можна впевнено сказати, що весь український книжковий ринок стає на ноги. Особливо тішать перекладні видання – тепер світові бестселери виходять в українських видавництвах майже синхронно із західними ринками.

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    Розквітла галузь бізнесової й мотиваційної літератури – і ці книжки протягом усього року трималися в топах книгарень. Таким чином система ліцензування російського книжкового експорту вдихнула нове життя в українське книговидання, яке поволі з хобі стає прибутковим бізнесом. Крім того, в 2017-му було нарешті створено Український інститут книги, інституцію, покликану пропагувати читання й українську книжку вдома і закордоном.

    Музика

    Як обмеження ввозу російських книг оживило українське книговидання, так і запровадження квот на українську музику в радіоефірі дало поштовх для розвитку вітчизняної музичної індустрії. З’явилося (тобто вони вже існували, але ми – слухачі – не мали змоги про них дізнатися й слухати) чимало нових гуртів, а якість їхнього доробку – абсолютно конкурентна. Підтверджує цей факт і статистика радіостанцій: за повідомленням уряду, всі загальнонаціональні, регіональні і місцеві радіостанції в 2017 році перевиконували квоту у 25% українських пісень в ефірі в середньому на 13%.

    Маємо надію, що розквіт української музичної індустрії спонукатиме виконавців і до морального відродження – щоб наступного року ми вже не бачили українських зірок на московських сценах і врученнях премій.

    Мова

    «Ну що б, здавалося, слова... Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється – ожива, Як їх почує!»… Як бачимо з підсумків року в сферах кінематографу, книговидання й музики, у 2017 році з’явилося значно більше можливостей почути українську мову в Україні. Крім того, Верховна Рада ухвалила Закон «Про освіту», 7-а стаття якого дозволить розпочати процес мовної деколонізації України.

    На рік прийдешній плани ще амбітніші: громадськість вимагає ухвалити законопроект №5670-Д «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який поверне українській мові належні їй у своїй державі права. Наближення виборів спонукатиме політиків доводити власну патріотичність – тож у цього законопроекту досить високі шанси стати Законом.

    Побажання

    У прийдешньому році хочеться побажати українській культурі продовження динамічного розвитку, а іншим сферам – зокрема економіці, боротьбі з корупцією, медицині – брати приклад з культури і не відставати аж так катастрофічно. З Новим роком!

    Джерело: Радіо Свобода

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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