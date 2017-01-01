Барабанщик The Beatles отримає лицарський титул

77-річний Рінго Старр вже отримав запрошення до Букінгемського палацу

Ще одного учасника групи The Beatles - Рінго Старра - удостоять в Великобританії лицарського звання. Про це повідомляє The Sun. Про плани присвятити Старра в лицарі офіційно ще не оголошено. Очікується, що це відбудеться наступного тижня. 77-річний музикант вже отримав запрошення до Букінгемського палацу. За даними The Sun, це сталося кілька



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The Beatles

77-річний Рінго Старр вже отримав запрошення до Букінгемського палацу

Ще одного учасника групи The Beatles - Рінго Старра - удостоять в Великобританії лицарського звання.

Про це повідомляє The Sun.

Про плани присвятити Старра в лицарі офіційно ще не оголошено. Очікується, що це відбудеться наступного тижня. 77-річний музикант вже отримав запрошення до Букінгемського палацу.

За даними The Sun, це сталося кілька тижнів тому. Близький друг сім'ї Старра розповів виданню, що для барабанщика звістка про присудження йому лицарського титулу стала «громом серед ясного неба».

Рінго Старр, справжнє ім'я якого - Річард Старкі - отримав свою першу ударну установку в 17 років в якості різдвяного подарунка. Він став учасником The Beatles в 1962 році. Зараз статки барабанщика, у якого немає вищої освіти, оцінюють в 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Саме Старр придумав вираз Hard Day's Night ( «Вечір важкого дня»), що стало назвою альбому The Beatles, що вийшов в 1964 році, і фільму з їх участю.

У 1965 році всі члени The Beatles були нагороджені орденом Британської імперії. Пол Маккартні був посвячений у лицарі в 1997 році за заслуги в галузі музики.

Посвячення Старра відбудеться 1 січня 2018 року на щорічній британській церемонії вручення державних нагород New Year Honours. В лицарі музиканта зроблять за внесок у розвиток музики і благодійність. Звання дозволить Стару додати до свого імені слово «сер».