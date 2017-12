Барабанщик The Beatles отримає лицарський титул

77-річний Рінго Старр вже отримав запрошення до Букінгемського палацу

Ще одного учасника групи The Beatles - Рінго Старра - удостоять в Великобританії лицарського звання. Про це повідомляє The Sun. Про плани присвятити Старра в лицарі офіційно ще не оголошено. Очікується, що це відбудеться наступного тижня. 77-річний музикант вже отримав запрошення до Букінгемського палацу. За даними The Sun, це сталося кілька