Чубаров закликав Зеленського сказати на саміті у Парижі, що «Крим і Донбас повертаються разом»



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Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров Фото: Главком

Очільник Меджлісу закликав президента України підняти питання Криму на «нормандській зустрічі»

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав президента України Володимира Зеленського підняти тему Криму на «нормандському саміті» в Парижі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Мене дуже турбує те, що останніми тижнями президент України Володимир Зеленський припинив публічно говорити про свій намір порушити тему деокупації Криму під час зустрічі Нормандської четвірки в Парижі», - зазначив Чубаров.

Глава Меджлісу закликав Зеленського наполягати на «повному відновленні територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим, місто Севастополь та прилеглі акваторії Чорного і Азовського морів».

Чубаров переконаний, що Зеленський повинен чітко сказати: «Крим і Донбас повертаються разом».

«Я знаю, що якщо під час саміту президентом України публічно і на весь світ не буде оголошена позиція України щодо тимчасово окупованого Криму, це може стати початком територіальної дезінтеграції України», - написав Чубаров.

Як відомо, зустріч лідерів «нормандського формату», запланована на 9 грудня, відбудеться в Єлисейському палаці в Парижі.

До слова, у п’ятницю «Народна рада» підтримуваного Росією збройного угруповання «ДНР» ухвалила «закон» про державний кордон «ДНР», згідно з яким «межі» території незаконно формування закріплюються в межах усієї Донецької області України.

Як відомо, Росія на саміті Нормандської четвірки, який планують провести у Парижі 9 грудня, закликатиме Київ до прямого діалогу з Донбасом.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко озвучив «ключовий елемент» для успішних переговорів «нормандському форматі».

Цього тижня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у «нормандському форматі», зокрема, успішно провела розведення сил на Донбасі.

Також президент України Володимир Зеленський сказав, що під час зустрічі в «нормандському форматі» він говоритиме про припинення вогню на Донбасі.

До слова, за інформацією росЗМІ, у Парижі у понеділок, 9 грудня очікується окрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.