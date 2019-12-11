Україна зазнала поразки під час нормандських переговорів

Олег Ляшко Народний депутат України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

9 грудня 2019 року. Учасники «нормандської зустрічі» фотографуються за столом переговорів Фото Reuters

Вибори за «формулою Штайнмаєра» - це легалізація влади російських бойовиків!

Головний підсумок Паризького саміту - Україна, на жаль, програла! Треба бути або сліпим, або дурним, або ворогом України, щоб цього не бачити!

Зараз нас усіх намагаються переконати, що у Парижі ні про шо суттєве, крім обміну полонених, не домовилися. Завдання дипломатії у тому і полягає, щоб ніхто з громадян не розумів, про що насправді домовилися політики.

Прочитайте уважно комюніке Паризського саміту, розділ 2, «Заходи з імплементації політичних положень Мінських угод». Від імені України Зеленський зобов’язався провести вибори на окупованому Донбасі за «формулою Штайнмаєра» і прийняти на постійній основі закон про особливий статус для Донбасу. Все це - до виведення російських військ з Донбасу і відновлення нашого контролю за кордоном.

Вибори за «формулою Штайнмаєра» - це легалізація влади російських бойовиків!

Постійно діючий закон про особливий статус для Донбасу - це легалізація російської окупації нашої території за планом Путіна!

Лише патріотична позиція і застереження найкращих українців втримала владу від повної здачі національних інтересів України. Тому попереду - важка боротьба за майбутнє України!

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»