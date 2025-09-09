Головна Думки вголос Микола Томенко
Микола Томенко Лідер Громадського руху "Рідна країна", доктор політичних наук

Фінський «коктейль для Молотова», або Урок історії для Медведєва

Однією дешевою протитанковою зброєю, яку розробили фіни, були коктейлі Молотова
Фіни свою незалежність відвоювали

Експрезидент Росії, а нині заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв написав статтю «Нова фінська доктрина: дурість, брехня, невдячність». У цьому матеріалі традиційні – російський цинізм, маніпуляція і переписування історії. Мовляв, у свій час Фінляндія вже нападала на Росію у союзі з Гітлером, а нині офіційні Гельсінкі готують новий плацдарм для нападу на путінську Росію. Натомість Росія здатна зруйнувати фінську державність вже назавжди.

Історична ж правда полягає у тому, що саме сталінська Росія на виконання пакту Ріббентропа-Молотова 30 листопада 1939 року розпочала агресію проти Фінляндії з метою захоплення країни та створення маріонеткового прокомуністичного режиму.

Нагадаємо, що згідно з Угодою про ненапад (пакт Ріббентропа-Молотова) від 23 серпня 1939 року та його додаткового протоколу Гітлерівська Німеччина та Сталінський СРСР розподілили сфери впливу, за якими Фінляндія була віднесена територіальних інтересів СРСР. За період дії цього Договору, тобто за 1 рік та 10 місяців, Радянський Союз був союзником нацистської Німеччини і добросовісно постачав їй сировину, продовольство, інформацію та брав участь у підготовці військового Вермахту. Але повернемося до радянсько-фінської «зимової війни».

Приводом до війни став так званий «Майнільський інцидент»: 20 листопада 1939 року Радянський Союз звернувся до уряду Фінляндії з офіційною нотою щодо вчинення обстрілу з їх територій, внаслідок якого загинуло 4 та було поранено 9 радянських військовослужбовців. (Як зʼясувалося згодом, ці постріли були зроблені з радянської території).

Це було використано як привід і вже 30 листопада 1939 року радянські війська перейшли кордон та розпочали військові дії. План радянських воєначальників передбачав проведення бліцкригу менше як за 30 днів, який мав завершитися парадом у Гельсінкі 21 грудня, у день народження Сталіна.

Натомість радянсько-фінська війна, яка отримала назву «Зимова війна» тривала 104 доби. За оцінками істориків загальні втрати СРСР (вбиті, поранені, хворі…) становили 300 тисяч осіб, серед них більш як 5 550 – полонені.

Під час цієї війни народився знаменитий «коктейль молотова», точніше «Коктейль для Молотова». Справа в тому, що так звана визвольна місія радянської Росії обґрунтовувалася для світової спільноти цинічними і брехливими заявами тодішнього лаврова – Молотова про продовольчу допомогу народу Фінляндії через скидання з літаків продовольства. Фіни прозвали радянські авіаційні бомби «хлібними кошиками молотова». А для знищення радянських танків було використано пляшки зі запальною сумішшю з назвою «Коктейль для Молотова».

Вважається, що капітан Ейро Куйттінен ініціював промислове виробництво сконструйованої ним «бензинової бомби» для знищення танків «визволителів Сталіна-Молотова». Назву було вибрано свідомо, бо саме Молотов обґрунтовував необхідність так званої братської допомоги фінським комуністам та знищення «фінського уряду, який заплутався в антирадянських звʼязках з імперіалістами». Цікаво, що російська пропаганда і цю війну називала «оборонною»?!

А з плином часу, свідомо чи ні, зброю проти танків та брехні радянської Росії почали називати «коктейлі молотова», тобто з рівністю до навпаки.

Фінські історики стверджують, що за час війни було випущено понад 500 тисяч пляшок із запалювальною сумішшю, з них використано не менш як 70 тисяч. Варто також нагадати й про традиційне російське мародерство. Радянські військові були шоковані рівнем добробуту в будинках фінів, тому грабували і вправлялися на машинах все: від одягу до велосипедів.

Війна завершилася укладанням Московської угоди 12 березня 1940 року, відповідно дот якої до СРСР переходив Карельський перешийок, більша частина Карелії, кілька островів у Фінській затоці та частина півостровів Рибацький та Середній. Також СРСР орендував півострів Ганко на 30 років для своєї військово-морської бази. Загалом Фінляндія втратила біли 40 тисяч кв.км своєї території.

Показово, що жодна країна не вступила у війну на боці Фінляндії, побоюючись нападу з боку СРСР. Скандинавські країни допомагали Фінляндії зброєю та грошима, а США, Британія та Франція заявили лише про дипломатичну підтримку. Водночас Зимова війна призвела до значної деморалізації радянської армії та переконала Гітлера у слабкості військової машини СРСР.

Як бачимо, історичні події розвивалися з рівністю до навпаки у порівнянні з черговою порцією брехні, маніпуляцій та цинізму від «вічно пʼяного» експрезидента Росії Медведєва.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
