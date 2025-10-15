Кар'єра Труханова. Довідка, яка буде дуже корисною
Указ президента про позбавлення громадянства Геннадія Труханова спровокував чергову війну у соцмережах
Карʼєра типового міського голови в Україні на прикладі Геннадія Труханова.
- 2006 рік – депутат міської ради від Народного блоку Литвина;
- 2010 рік – депутат міської ради, голова фракції Партії регіонів;
- 2012 рік – народний депутат від Партії регіонів;
- 2013 рік – співавтор Звернення депутатів Партії регіонів та КПУ до польського Сейму з проханням «визнати Волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів;
- 2014 рік – голосував за «диктаторські закони»;
- 2015 рік – обраний Одеським міським головою від партії «Довіряй ділам» (до перейменування – Комуністична партія трудящих);
- 2016 рік – журналістське розслідування про російський паспорт та 20 офшорних компаній Труханова;
- грудень 2017 – лютий 2018 рр. – переховувався від слідства за кордоном;
- лютий 2018 року – затриманий через розкрадання міського бюджету, яке завдало шкоди на 185 мільйонів. Суд випустив Труханова на поруки народного депутата від блоку Петра Порошенка Дмитра Голубова. Через рік справу було закрито.
- 2019 рік – виступив із закликом голосувати за кандидата в президенти Петра Порошенка;
- 2019 рік – балотувався до Верховної Ради від партії «Опозиційний блок» під номером 4. Нині ця партія заборонена як проросійська і колабораційна.
- 2020 рік – обраний міським головою Одеси від партії «Довіряй ділам». Напередодні виборів, після передачі у власність УПЦ МП землі, де розташована Свято-Іверський монастир, Онуфрій благословив його посаду міського голови.
- 2021 рік – вручено підозру щодо участі у злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами громади Одеси. Заставу за нього у 30,2 мільйони гривень вніс один із головних спонсорів УПЦ МП народний депутат Вадим Новинський (нині перебуває під санкціями і переховується за кордоном);
- 2022 рік – виступив за пошук компромісу з путіним та проти знесення памʼятника Катерині II; НАБУ повідомило про підозру в участі в злочинній організації по розкраданні майна міста;
- 2023 рік – міський голова Києва Віталій Кличко під час засідання суду запропонував взяти Труханова на поруки. ВАКС постановив заарештувати Труханова з правом внесення застави у 13 млн. грн. Заставу вніс депутат міської ради від партії «Довіряй ділам» Дмитро Танцюра;
- 2024 рік – активно виступав за збереження памʼятника Пушкіну, бо він «частина нашої історії»;
З 2023 року по 14 жовтня 2025 року безпроблемно працював на посаді міського голови та перебував у відрядженнях за кордоном.
Вважаю, що моя коротка довідка буде корисною у черговій війні в соціальних мережах щодо питань:
- політичної орієнтації Труханова;
- хто винен, що він більше як 10 років перебував на посаді міського голови Одеси і попри серйозні звинувачення у корупції фактично виграв у всіх судових справах.
