Указ президента про позбавлення громадянства Геннадія Труханова спровокував чергову війну у соцмережах

Карʼєра типового міського голови в Україні на прикладі Геннадія Труханова.

2006 рік – депутат міської ради від Народного блоку Литвина;

2010 рік – депутат міської ради, голова фракції Партії регіонів;

2012 рік – народний депутат від Партії регіонів;

2013 рік – співавтор Звернення депутатів Партії регіонів та КПУ до польського Сейму з проханням «визнати Волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів;

2014 рік – голосував за «диктаторські закони»;

2015 рік – обраний Одеським міським головою від партії «Довіряй ділам» (до перейменування – Комуністична партія трудящих);

2016 рік – журналістське розслідування про російський паспорт та 20 офшорних компаній Труханова;

грудень 2017 – лютий 2018 рр. – переховувався від слідства за кордоном;

лютий 2018 року – затриманий через розкрадання міського бюджету, яке завдало шкоди на 185 мільйонів. Суд випустив Труханова на поруки народного депутата від блоку Петра Порошенка Дмитра Голубова. Через рік справу було закрито.

2019 рік – виступив із закликом голосувати за кандидата в президенти Петра Порошенка;

2019 рік – балотувався до Верховної Ради від партії «Опозиційний блок» під номером 4. Нині ця партія заборонена як проросійська і колабораційна.

2020 рік – обраний міським головою Одеси від партії «Довіряй ділам». Напередодні виборів, після передачі у власність УПЦ МП землі, де розташована Свято-Іверський монастир, Онуфрій благословив його посаду міського голови.

2021 рік – вручено підозру щодо участі у злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами громади Одеси. Заставу за нього у 30,2 мільйони гривень вніс один із головних спонсорів УПЦ МП народний депутат Вадим Новинський (нині перебуває під санкціями і переховується за кордоном);

2022 рік – виступив за пошук компромісу з путіним та проти знесення памʼятника Катерині II; НАБУ повідомило про підозру в участі в злочинній організації по розкраданні майна міста;

2023 рік – міський голова Києва Віталій Кличко під час засідання суду запропонував взяти Труханова на поруки. ВАКС постановив заарештувати Труханова з правом внесення застави у 13 млн. грн. Заставу вніс депутат міської ради від партії «Довіряй ділам» Дмитро Танцюра;

2024 рік – активно виступав за збереження памʼятника Пушкіну, бо він «частина нашої історії»;

З 2023 року по 14 жовтня 2025 року безпроблемно працював на посаді міського голови та перебував у відрядженнях за кордоном.

Вважаю, що моя коротка довідка буде корисною у черговій війні в соціальних мережах щодо питань: