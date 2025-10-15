Головна Думки вголос Микола Томенко
search button user button menu button
Микола Томенко Лідер Громадського руху "Рідна країна", доктор політичних наук

Кар'єра Труханова. Довідка, яка буде дуже корисною

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Геннадій Труханов
фото з відкритих джерел

Указ президента про позбавлення громадянства Геннадія Труханова спровокував чергову війну у соцмережах

Карʼєра типового міського голови в Україні на прикладі Геннадія Труханова.

  • 2006 рік – депутат міської ради від Народного блоку Литвина;
  • 2010 рік – депутат міської ради, голова фракції Партії регіонів;
  • 2012 рік – народний депутат від Партії регіонів;
  • 2013 рік – співавтор Звернення депутатів Партії регіонів та КПУ до польського Сейму з проханням «визнати Волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів;
  • 2014 рік – голосував за «диктаторські закони»;
  • 2015 рік – обраний Одеським міським головою від партії «Довіряй ділам» (до перейменування – Комуністична партія трудящих);
  • 2016 рік – журналістське розслідування про російський паспорт та 20 офшорних компаній Труханова;
  • грудень 2017 – лютий 2018 рр. – переховувався від слідства за кордоном;
  • лютий 2018 року – затриманий через розкрадання міського бюджету, яке завдало шкоди на 185 мільйонів. Суд випустив Труханова на поруки народного депутата від блоку Петра Порошенка Дмитра Голубова. Через рік справу було закрито.
  • 2019 рік – виступив із закликом голосувати за кандидата в президенти Петра Порошенка;
  • 2019 рік – балотувався до Верховної Ради від партії «Опозиційний блок» під номером 4. Нині ця партія заборонена як проросійська і колабораційна.
  • 2020 рік – обраний міським головою Одеси від партії «Довіряй ділам». Напередодні виборів, після передачі у власність УПЦ МП землі, де розташована Свято-Іверський монастир, Онуфрій благословив його посаду міського голови.
  • 2021 рік – вручено підозру щодо участі у злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами громади Одеси. Заставу за нього у 30,2 мільйони гривень вніс один із головних спонсорів УПЦ МП народний депутат Вадим Новинський (нині перебуває під санкціями і переховується за кордоном);
  • 2022 рік – виступив за пошук компромісу з путіним та проти знесення памʼятника Катерині II; НАБУ повідомило про підозру в участі в злочинній організації по розкраданні майна міста;
  • 2023 рік – міський голова Києва Віталій Кличко під час засідання суду запропонував взяти Труханова на поруки. ВАКС постановив заарештувати Труханова з правом внесення застави у 13 млн. грн. Заставу вніс депутат міської ради від партії «Довіряй ділам» Дмитро Танцюра;
  • 2024 рік – активно виступав за збереження памʼятника Пушкіну, бо він «частина нашої історії»;

З 2023 року по 14 жовтня 2025 року безпроблемно працював на посаді міського голови та перебував у відрядженнях за кордоном.

Вважаю, що моя коротка довідка буде корисною у черговій війні в соціальних мережах щодо питань:

  • політичної орієнтації Труханова;
  • хто винен, що він більше як 10 років перебував на посаді міського голови Одеси і попри серйозні звинувачення у корупції фактично виграв у всіх судових справах.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Геннадій Труханов Одеса мер громадянство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрпошта» зазначає, що це лише перший етап
«Укрпошта» запускає власну мережу поштоматів у Києві та Одесі
Вчора, 13:54
Сибіга: Закордонні українці всіх поколінь знають, наскільки це довгоочікуваний крок. Багато хто чекав на нього роками
З якими країнами Україна запровадить множинне громадянство: Кабмін визначив критерії
8 жовтня, 22:52
В Одесі продовжується масштабна ліквідація наслідків нещодавньої стихії
Мер Одеси назвав локації з найбільшим ризиком підтоплень (мапа)
3 жовтня, 20:18
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди в місті
На Одещині оголошено день жалоби за загиблими через негоду
1 жовтня, 15:45
Підтоплена вулиця в Одесі через негоду 30 вересня 2025 року
В Одесі за сім годин випала майже двомісячна норма опадів
1 жовтня, 04:31
Через зливу міський електротранспорт зупинився, тож люди їдуть на таксі
Негода в Одесі: ціни на таксі злетіли до небес
30 вересня, 19:56
Таню Муіньо не так часто публікує контент у соцмережах, але Геннадія Труханова згадала в сторіз
Режисерка кліпів Леді Гаги та Дженніфер Лопес обурено звернулась до мера Одеси
28 вересня, 14:42
Депутатка Одеської міської ради Ольга Квасніцька
«Слуга народу» Квасніцька закликала президента запровадити в Одесі військову адміністрацію
25 вересня, 15:17
Відкриття найбільшого лабіринту з мушель рапанів у парку «Нью Васюки», с. Молодіжне, Одеська область
На Одещині з'явився найбільший лабіринт із мушель рапанів
18 вересня, 16:52

Микола Томенко

Кар'єра Труханова. Довідка, яка буде дуже корисною
Кар'єра Труханова. Довідка, яка буде дуже корисною
Про мертвих слуг Путіна: правду або нічого
Про мертвих слуг Путіна: правду або нічого
Фінський «коктейль для Молотова», або Урок історії для Медведєва
Фінський «коктейль для Молотова», або Урок історії для Медведєва
Росіяни влучили в Будинок уряду. Історія найвищого хмарочоса Києва до 1954 року
Росіяни влучили в Будинок уряду. Історія найвищого хмарочоса Києва до 1954 року
Трамп прагнув здобути Нобелівську премію, а отримає сумну славу Чемберлена
Трамп прагнув здобути Нобелівську премію, а отримає сумну славу Чемберлена
Хто зрадників робив Героями України?
Хто зрадників робив Героями України?

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua