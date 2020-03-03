Окупований Донбас. Ексглава МЗС попередив про «паспортну небезпеку»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін Фото: "Главком"

«На кінець цього року там буде пів мільйона російських громадян», - прогнозує Клімкін

Влада не має жодної стратегії щодо Донбасу. Таке переконання в інтерв’ю «Главкому» висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Раніше чув від РНБО про існування п’яти планів щодо реінтеграції Донбасу. Потім за десять днів був погоджений один план. Цього одного плану досі ніхто не бачив», – сказав Клімкін.

Ексміністр вважає, що необхідна навіть не стратегія, а просто візія, тільки за наявності такої можна стати гравцем.

Відповідаючи на запитання, які процеси варто враховувати під час формування такої візії, Павло Клімкін відзначив, що найбільш небезпечне те, що Росія на окупованому Донбасі видає паспорти і на підконтрольній території України теж. «Вона офіційно каже, що на кінець минулого року видала вже понад 200 тис. паспортів. Якщо динаміка збережеться, то на кінець цього року там буде пів мільйона російських громадян», – сказав Клімкін.

За його словами, таким чином Росія зможе захищати інтереси російських громадян на свій розсуд, тобто або мілітарно, або гібридно втручатися в українські справи. А це взагалі змінює всю логіку Мінських домовленостей і можливу логіку реінтеграції Донбасу. «Тому у мене виникає запитання, чи враховано це у плані А чи Б? А чи є у нас політична воля сказати, що ми якось боремося з видачею російських паспортів, і що саме ми робимо? Інакше у нас незабаром будуть мільйони російських громадян, а це ставить хрест на нашій перспективі та просуванні до ЄС і НАТО. НАТО не захоче взяти до себе країну, в якій буде мільйон російських громадян. Тому нам потрібна бодай якась логіка протидії цьому процесу», – зазначив ексміністр.

Клімкін вважає, що Україні потрібно здійснити міжнародний відкритий аудит для економіки, екології, усього життя на Донбасі. «Навіть якщо відповідна стратегія існує, її треба обговорювати з усім суспільством. Я всіх застерігаю від намагань спочатку побудувати логіку кроків, а вже потім (цинічно кажучи) продавати її українському суспільству. Оскільки Росія цим скористається і надалі нагнітатиме поляризацію суспільства», – підкреслив ексміністр.

Нагадаємо, у липні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дозволяє отримати російське громадянство у спрощеному порядку всім українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України.

У РФ заявили, що російський паспорт не дає права отримувати російську пенсію.

Німеччина видає візи і визнає російські паспорти жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.