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    Рада у вівторок продовжить розглядати відкриття ринку землі

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    Рада у вівторок продовжить розглядати відкриття ринку землі

    Нардепи розглядають правки до законопроєкту, яких понад чотири тисячі

    У вівторок 3 березня Верховна Рада продовжить розглядати поправки до законопроєкту про ринок землі. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

    Також у порядку денному законопроєкт про внесення зміни до статті 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності.

    Нагадаємо, 20 лютого нардепи розглянули понад тисячу правок до земельної реформи і пішли на перерву. Усього в документі 4018 правок.

    Як повідомлялось, у фракції «Слуга народу» розглядають можливість призначення додаткових пленарних засідань Верховної Ради для прискорення розгляду законопроєкту про ринок землі.

    Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.

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