Микола Томенко Лідер Громадського руху "Рідна країна", доктор політичних наук

Росіяни влучили в Будинок уряду. Історія найвищого хмарочоса Києва до 1954 року

glavcom.ua
7 вересня 2025 року через російський обстріл було пошкоджено дах та два верхні поверхи Будинку Уряду
фото: Офіс президента

Світлину нинішнього головного офісу Кабміну тепер точно побачать, як у нашій країні та і у всьому світі

Історія будинку Уряду України: від сталінського ампіру Фоміна-Абросимова до найбільшого хмарочоса Києва і «відбулювання» Лазаренка-Омельченка.

Після влучання російської орди по будівлі Уряду України, світлину нинішнього головного офісу Кабінету міністрів України тепер точно побачать, як у нашій країні та і у всьому світі. Тож принагідно вирішив коротко описати історію цього знаменитого будинку українського Уряду.

Перед цим нагадаю, що після рішення про перенесення столиці радянської України із Харкова у Київ у 1934 році, стало актуальним питання облаштування спеціального Урядового кварталу, як «світлого памʼятника сонячної епохи Сталіна».

Спочатку розглядався варіант спорудження ансамблю урядових споруд на просторі між Михайлівською та Софіївською площами, що у свою чергу спричинило варварське знищення Михайлівського Золотоверхого монастиря і Трьохсвятительської церкви. Після дискусій та пошуку оптимального проєкту підготовчі будівельні роботи розтяглися на період 1934- 1939 років.

Чого варта була лише дискусія про висоту памʼятника Леніну (пропонувалося від 40 до 70 метрів). Не вдаючись у причини провалу цього грандіозного комуністичного плану, зазначу лише, що за 5 років вдалося збудувати лише одну будівлю для Ради народних комісарів УСРР, яку однак її згодом передали ЦК КП(б)У. (Тепер це будівля МЗС України).

Таким чином було прийнято рішення перенести урядовий центр зі Старокиївської частини міста на Печерські Липки. Нинішній головний урядовий будинок будували у 1936-1938 роках на тодішній вулиці Кірова,12 (нині Грушевського,12/2) за проєктом російського академіка Фоміна, а закінчив роботи його учень – Абросимов. Побудований він в стилі сталінського ампіру (радянського монументалізму).

Будинок мав слугувати приміщенням для роботи сумновідомого Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) і містити внутрішню тюрму у дворі, яку так і не добудували. Бо після зміни місця для Урядового кварталу, тут з 1939 року розмістили Раду народних комісарів, а з 25 березня 1946 року – Раду Міністрів УРСР. З 1991 року тут працює Кабінет Міністрів України, а будівля отримала назву – Будинок Уряду України.

Після зруйнування сталінськими підривниками будинку Гінзбурга (він мав 12 поверхів загальною висотою 67, 5 метрів) на Хрещатику у 1941 році, Кабмін став найвищим хмарочосом Києва до 1954 року. Висота 10-поверхової споруди становила 58 метрів, а зі шпилем – 63 метри. Загальна площа – 235 тисяч квадратних метрів.

Для будівельних робіт використовувався Головинський граніт (Житомирщина) та Тульчинський лабрадорит (Вінниччина). У 1997 році за часів премʼєр-міністра Лазаренка та з ініціативи голови КМДА Омельченка урядову споруду із темно-сірого кольору зафарбували у світло-сірий.

У період російсько-української війни кремлівські пропагандисти неодноразово закликали нанести ракетний удар по урядовому кварталу Києва. 7 вересня 2025 року через російський обстріл було пошкоджено дах та два верхні поверхи Будинку Уряду.

П.С. Використано матеріали із моєї лекції-екскурсії про історико-архітектурну спадщину Києва для студентів КНУБА.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Микола Томенко

