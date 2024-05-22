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Микола Томенко Лідер Громадського руху "Рідна країна", доктор політичних наук

Хто зрадників робив Героями України?

glavcom.ua
Як справедливо і правильно діяти сьогодні, щоб позбавити звання Героя України та інших державних нагород нинішніх слуг країни-терориста військового злочинця Путіна?
фото з відкритих джерел

Загальна кількість «Героїв України» – зрадників і колаборантів налічує вже не один десяток

Днями в Москві зʼявився ще один «Герой України», щоб підтримати Путіна і так з звану СВО проти «українських нацистів». У свій час режисера Михайла Резніковича, депутата Київради від партї регіонів, зробив Героєм України Віктор Янукович. Тож не дивно, що за кількістю зрадників серед «Героїв України» впевненно веде перед колишній президент Віктор Янукович.

Значна кількість «Героїв від Януковича» радо вітала окупацію Криму та допомагала терористам від так званих «ДНР» і «ЛНР». Це: Баталін, Білаш, Дейч, Однораленко…

На другому місці по підготовці зрадників із званням «Героїв України» посідає Леонід Кучма. Серед найбільш сумновідомих «Героїв»: Богуслаєв, Якубов та інші.

У свій час і Ющенко зробив «Героєм» ректора Таврійського університету Багрова, який з хлібом-сіллю вітав російських окупантів в Криму.

Тож загальна кількість «Героїв України» – зрадників і колаборантів налічує вже не один десяток.

Як справедливо і правильно діяти сьогодні, щоб позбавити звання Героя України та інших державних нагород нинішніх слуг країни-терориста військового злочинця Путіна?

1

Доповнити статтю 16 «Позбавлення державних нагород» Закону України «Про державні нагороди України» щодо колаборантів, представників заборонених партій та українофобів.

Для прикладу, тоді буде позбавлено звання Героя України одного із лідерів ОПЗЖ-партії медведчука-путіна, яка нині має статус забороненої за проросійську діяльність, й досі народного депутата Бойка.

2

Ввести правову відповідальність та відповідні санкції за українофобію.

3

Розширити відповідальність та санкції для представників заборонених судом партій.

4

Переглянути вимоги до надання звання «Героя України» та ввести мораторій для нагородження посадовців, бізнесменів та політиків в період війни. Це звання може присвоюватися лише за військову хоробрість, мужність та відвагу.

П.С. Нагадаю також, що після Помаранчевої революції проти звільнення Резніковича з посади генерального директора тодішнього Театру російської драми листи на його підтримку підписали сотні й досі визначних політиків, журналістів та діячів культури.

А в 2021 році, коли відзначався 150-річний ювілей Лесі Українки, мою пропозицію щодо світоглядної недоречності називати її іменем театр російської драми, представники колективу назвали провокацією.

Так і жили…

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Теги: Михайло Резнікович державні нагороди звання героя Герой України Леонід Кучма санкції Віктор Янукович

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