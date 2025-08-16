Трамп 15 серпня 2025 року перейняв сумну славу премʼєр-міністра Британії Невіла Чемберлена колаж: glavcom.ua

Як зустріч з Путіним обернулася провалом для Трампа

Як Трамп прагнув здобути Нобелівську премію, а отримає… сумну славу Чемберлена. Це той ганебний і цинічний випадок в історії людства, коли: приїхав військовий злочинець і міжнародний терорист, а поїхав «Лідер другої у світі держави»;

приїхав «Нерукопожатний», а поїхав «крутий»;

приїхав напередодні обіцяних санкцій, а поїхав з торговельними домовленостями. І одночасно з ним: приїхав генієм переговорів, а поїхав лохом;

приїхав домовитися про закінчення війни, а поїхав без «припинення вогню»;

приїхав, щоб змусити Путіна підписати угоду, а поїхав з вимогою підписати угоду Зеленському. Це був короткий звіт про те, як президент США Дональд Трамп своєю зустріччю з Путіним в Анкориджі 15 серпня 2025 року перейняв сумну славу премʼєр-міністра Британії Невілла Чемберлена, який «умиротворив» Гітлера 1 жовтня 1938 року у Мюнхені. Читайте також: На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?

