Як Трамп прагнув здобути Нобелівську премію, а отримає… сумну славу Чемберлена.
Це той ганебний і цинічний випадок в історії людства, коли:
- приїхав військовий злочинець і міжнародний терорист, а поїхав «Лідер другої у світі держави»;
- приїхав «Нерукопожатний», а поїхав «крутий»;
- приїхав напередодні обіцяних санкцій, а поїхав з торговельними домовленостями.
І одночасно з ним:
- приїхав генієм переговорів, а поїхав лохом;
- приїхав домовитися про закінчення війни, а поїхав без «припинення вогню»;
- приїхав, щоб змусити Путіна підписати угоду, а поїхав з вимогою підписати угоду Зеленському.
Це був короткий звіт про те, як президент США Дональд Трамп своєю зустріччю з Путіним в Анкориджі 15 серпня 2025 року перейняв сумну славу премʼєр-міністра Британії Невілла Чемберлена, який «умиротворив» Гітлера 1 жовтня 1938 року у Мюнхені.