Микола Томенко Лідер Громадського руху "Рідна країна", доктор політичних наук

Трамп прагнув здобути Нобелівську премію, а отримає сумну славу Чемберлена

Трамп 15 серпня 2025 року перейняв сумну славу премʼєр-міністра Британії Невіла Чемберлена
Як зустріч з Путіним обернулася провалом для Трампа

Як Трамп прагнув здобути Нобелівську премію, а отримає… сумну славу Чемберлена.

Це той ганебний і цинічний випадок в історії людства, коли:

  • приїхав військовий злочинець і міжнародний терорист, а поїхав «Лідер другої у світі держави»;
  • приїхав «Нерукопожатний», а поїхав «крутий»;
  • приїхав напередодні обіцяних санкцій, а поїхав з торговельними домовленостями.

І одночасно з ним:

  • приїхав генієм переговорів, а поїхав лохом;
  • приїхав домовитися про закінчення війни, а поїхав без «припинення вогню»;
  • приїхав, щоб змусити Путіна підписати угоду, а поїхав з вимогою підписати угоду Зеленському.

Це був короткий звіт про те, як президент США Дональд Трамп своєю зустріччю з Путіним в Анкориджі 15 серпня 2025 року перейняв сумну славу премʼєр-міністра Британії Невілла Чемберлена, який «умиротворив» Гітлера 1 жовтня 1938 року у Мюнхені.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія США війна путін Дональд Трамп Україна

