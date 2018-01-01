Політ нормальний: бомба, мафія та антиросійські санкції

Агресор в значній мірі втрачає можливість впливати на українські справи використовуючи наші внутрішні політичні суперечки

Мовою оригіналу 1. Когда военный преступник Лавров говорит о том, что «мы так и не применили ядерное оружие по Украине», называя это выполнением Будапештского меморандума, следует понимать это как «хотели, но не смогли» (а почему - рассказывал Ю. Гримчак, да и я рассказывал и после войны расскажу побольше). Но это и повод

Санкції проти Росії

Агресор в значній мірі втрачає можливість впливати на українські справи використовуючи наші внутрішні політичні суперечки

Мовою оригіналу

1. Когда военный преступник Лавров говорит о том, что «мы так и не применили ядерное оружие по Украине», называя это выполнением Будапештского меморандума, следует понимать это как «хотели, но не смогли» (а почему - рассказывал Ю. Гримчак, да и я рассказывал и после войны расскажу побольше). Но это и повод для дальнейших размышлений: пугливость НАТО в деле приема Украины (хотя в плане коррупции - основания для сомнений они имеют) должна подвигнуть украинскую политическую элиту в направлении израильского отношения к этому вопросу.

2. Примечательно, что агрессор в значительной мере утрачивает возможность влиять на украинские дела используя наши внутренние политические противоречия (так обстоят дела и в Польше, Литве, даже Венгрии, дюжине других стран). Делаю такой вывод из ротации на информационных ресурсах интервентов - актуальные для политизированной части украинского общества новости они почти не затрагивают, обсуждая лишь собственные выдумки о происходящем в Украине.

3. Недавно получил большое удовольствие, слушая в ток-шоу на Newsone (кажется) Святослава Михайловича Пискуна (5-го,7-го и 9-го Генерального Прокурора Украины, общее время на должности 26 месяцев), здраво и профессионально разъяснившего перспективу всех ныне резонансных дел, в том числе и острополитических. Так вот, все они уйдут в ЕСПЧ, а до этого действующая власть - в рамках политических дел, бессильна. Что касается дел хозяйственно-мафиозных, то, вот в ЕСПЧ обратился г-н Розенблат. Не мудрено что он, как и ряд других мафиози, так повеселел - вообще, конечно, раскрытие данных об агентах антикоррупционного ведомства (равно как и ряда других ведомств) следует не просто приравнять к госизмене, но и наказывать не только пожизненным заключением, но и конфискацией имущества членов семьи в двух степенях. Тогда, думается, и особняков бы некоторые прокуроры не строили, а криминальные олигархи и не думали бы им их дарить.

4. Список, который вбрасывали на тему нового санкционного кондуита США - это старый список, который используется в работе, но не более того, там есть даже давно дохлый бандит Мозговой (и такое прочее). Почему-то думаю, что перед нанесением последнего штриха в свой документ американцы еще встретятся с французами, поскольку Париж делает немалый задел с керимовским делом. Очень полезна в этом смысле и прошедшая встреча министра финансов Украины Александра Данилюка с министром финансов США Стивеном Мнучиным, поскольку немало подельников у ОПГ Путина, увы, и в нашей стране (и нередко их потуги замаскировать свои подлинные интересы луковыми слезами внезапно проснувшегося патриотизма вызывают отвращение). Украине за последние годы здорово удалось отвязаться от России, но поганая, конечно, еще держит нас за ногу своими истлевшими пальцами - и разгром бизнеса ОПГ Путина в Европе (в частности, в Украине, Молдове, и др.) поможет расцепить эти «пальцы». И пройтись по ним каблуком с железной набойкой.

5. Поискал, чем бы качественным порадовать на фоне заметных невооруженным глазом успехов свободноплавающего курса, и нашел: в ушедшем году город Львов заработал на туризме €600 млн. Это, между прочим, сравнимо с ВВП целого государства, например, Гамбии. Гратуляції, желаю Львову заработать в этом году миллиард (а вот ценовой политикой аренды апартаментов на праздники неплохо поинтересоваться АМКУ). И другие общины страны, хочется надеяться, продолжат подтягиваться, пользуясь развитием реформы местного самоуправления. Но в целом - полёт нормальный.

Джерело: блог Максима Михайленка

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