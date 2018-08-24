Путін літав до Австрії за секретними документами?

Австрійські спецслужби більше не сприймають західними колегами як надійний партнер

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Спецслужбы нескольких западных стран начиная с февраля ограничили контакты с коллегами в Австрии из-за их возможных связей с Россией (давно пора, раньше это касалось правоохранителей, их тотальной коррупции). Об этом со ссылкой на Washington Post и австрийское издание Die Presse сообщает в четверг, 23 августа, AFP.

В феврале в Федеральном ведомстве защиты конституции и борьбы с терроризмом (BVT) в Вене прошли обыски, в ходе которых были изъяты секретные документы. Местные СМИ писал о том, что обыски могли быть политически мотивированы (разумеется, все по одной кальке). Официально обыски касались производства северокорейских паспортов в Австрии, которые якобы тайно передавались властям Южной Кореи. Однако после этих обысков спецслужбы сразу нескольких западных стран перестали делиться информацией с австрийской контрразведкой, пишет Die Presse.

«Есть опасения, что некоторые из этих (изъятых секретных) документов могли оказаться на рабочем столе Владимира Путина», — цитирует издание источник из BVT (да и сомнений никаких нет). Накануне, 22 августа, экс-глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND - казалось бы!) Аугуст Ханнинг предостерег от обмена информацией с австрийской контрразведкой. По его словам, «в делах со спецслужбой, которая не может защитить свои собственные секретные данные или источники информации, не подлежащей разглашению, полученные от ее партнеров, необходима осторожность».

Австрийские власти передачу каких-либо данных России отрицают. Глава австрийской контрразведки Петер Гридлинг заверил, что его ведомство продолжает сотрудничество с другими спецслужбами «в основных областях, а именно в области борьбы с терроризмом» (ну да, ну да, как говорил Крыс).

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что те, кто выражают такого рода опасения, «выдают желаемое за действительное» (он слишком юн, чтобы знать). Однако, как подчеркивает AFP, такие сомнения подпитываются в первую очередь тесными связями между президентом России Владимиром Путиным и находящейся у власти в Австрии крайне правой Партией свободы (потомков ветеранов СС). Французское агентство напоминает, что еще в 2016 году «Единая Россия» подписала с Партией свободы соглашение о сотрудничестве. Тревога в связи с возможной передачей секретных данных России появились в австрийских СМИ после того, как в минувшую субботу, 18 августа Владимир Путин побывал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Фотографии с праздника, танец российского фюрера с невестой, а также слишком глубокий реверанс госпожи Кнайсль перед Путиным (ну, она могла бы еще придти в форме стюардессы, там это семейное) вызвали волну недоумения и возмущения в австрийском обществе.

Скорее всего, он приехал лично забрать документы. По информации австрийских СМИ, вопрос с передачей секретных данных (чертежи Брюса-Партингтона? австрийская поддунайская субмарина для переправы грязного бабла?) стоит сейчас «настолько остро», что представители оппозиции потребовали в течение ближайших двух недель созвать парламентское совещание по вопросу безопасности.

«Австрийские спецслужбы больше не воспринимают как надежного партнера», — цитирует AFP оппозиционного депутата, социал-демократа Яна Крайнера, который вошел в парламентскую комиссию по делу о BVT. AFP напоминает, что в марте Австрия, в отличие от большинства партнеров по ЕС, не стала высылать российских дипломатов в ответ на дело Скрипаля (и точно, как же вышлешь благодетелей).

Джерело: блог Максима Михайленка

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