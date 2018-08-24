«З Днем Незалежності, Україно»: іноземні волонтери привітали українців різними мова світу



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Учасники проекту GoCamp записали звернення до українського народу

Волонтери мовного табору GoCamp записали відеозвернення до українців з нагоди Дня Незалежності України.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook нардеп Мустафа Найєм.

На записі волонтери з Британії, Австрії, Італії, Бразилії, Єгипту, Норвегії, Польщі, Швеції, Аргентини, Нідерландів, Пакистану, Боснії та Герцоговини, Данії, Німеччини, Туреччини та США вітають українців зі святом своєю державною мовою.

GoCamp – це пришкільні мовні табори для 60 000 дітей з усіх регіонів України. У проекті беруть участь кілька сотень іноземних волонтерів зі 73 країн світу, які за свій рахунок прилітають до України, аби іноземною мовою розповісти школярам що таке лідерство, критичне мислення, громадянська позиція, толерантність. До проекту цьогоріч долучилися посли ЄС, Британії, Австралії, Франції, Бельгії, Швеції, Польщі, Індії.

До слова, Google створив святковий дудл до Дня Незалежності України.

Напередодні у президента Порошенка розповіли, хто вже привітав Україну з Днем Незалежності.

Нагадаємо, 24 серпня в Києві відбудеться військовий парад на честь 27-ї річниці Незалежності України.

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що на параді в Києві буде задіяно близько 250 одиниць техніки - нової та такої, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування.