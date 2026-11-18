Декілька років поспіль я бачила зблизька російську інформаційну війну проти української енергетики. Вона почалася одночасно із повномасштабним вторгненням. Тоді разом із колегами в «Укренерго» в першу ж ніч великої війни ми відбивали доволі підступну російську інфоатаку.

Нагадаю: поки люди виконували офіційні заклики до світломаскування, чатами ОСББ і будинковими групами почали масово розходитися повідомлення, які підсилювали і без того панічні настрої: терміново вимикайте електроприлади з розеток, «бо українську енергосистему зараз переключатимуть на Європу, буде стрибок напруги, і все згорить». Цей фейк базувався на реальній події: 24 лютого 2022 року енергосистема України відʼєдналася від російської та білоруської і почала працювати в ізольованому режимі, без підтримки сусідів.

Технічна мета тієї російської атаки нам добре відома і зараз, не змінюється за роки війни – знеструмити українську енергосистему. Справа в тому, що в 1 день повномасштабної війни споживання електрики різко впало десь на 30%, а система, яка працює автономно, особливо чутлива до різких коливань попиту. Масове вимкнення приладів увечері мало б ще сильніше розбалансувати енергосистему і «посадити її на нуль».

Відтоді російські методи інформаційного терору лише масштабувалися. Я бачила як російські тези поширюються українськими телеграм-каналами і ЗМІ. Як з’являються нізвідки «відомі українські енергоексперти», які поруч з енергетикою стояли, але навіть в марафоні «Єдині новини» транслюють тези, орієнтовані на посилення паніки і зневіри, або які пояснюють людям «хто винен».

Російська підступність не знає меж. Вони проникають у телеграм-чати ваших районів, або в групи у соцмережах, де ви обговорюєте з однодумцями свої невинні хобі – собак, кішок, квіти, вивчення іноземної мови, в’язання і т.д. І от там обов'язково знайдеться хтось, у кого «родичі чи друзі працюють у високих кабінетах» і там їм сказали «що світло вимикають, бо готують підвищення тарифів».

Для схильних до магічного мислення – працює ціла когорта магів, чаклунів, ворожок, які раптом починають вести youtube-блоги, зокрема коментуючи й енергетику. «Мій улюбленець» – до війни ведучій подкастів про язичництво, який дуже захопливо розповідав як ромашкою лікувати онкологію, і набирав не більше 10 тис переглядів. З 2022 року записує «фахові» енергетичні подкасти про те, як «влада краде в українців світло і продає за кордон». І ці подкасти, вправно побудовані на підтасуванні даних ENTSO-e, раптом почали набирати сотні тисяч переглядів і реакцій. Потім я дізналась що подібні технології із використанням блогерів-язичників і магів росіяни використовували для інфоатак під час виборів в Молдові.

Це звісно далеко не повний перелік. Головне тут пам'ятати, що російські фейки завжди базуються на реальних подіях і чіпляються за найболючіше: відключення, тарифи, відчуття несправедливості, зневіру, емоційну втому. Саме російське ІПСО ми в Ukraine Facility Platform ще торік віднесли до категорії ключових ризиків української воєнної зими. В нашому звіті цьогоріч «Пʼята зима: змагання на швидкість» (знайдете в коментарях) ми показуємо, що інформаційний тиск працює на ті самі цілі, що й ракети: знелюднити міста і розсварити українців між собою.

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За цим стоїть ціла індустрія. В європейському EEAS опрацювали понад 240 тис. публікацій із сукупним охопленням 1,4 млрд переглядів і виявили понад 2,6 тис. джерел, які поводилися неприродно: публікували синхронно й штучно розганяли охоплення. Теза проходить чотири рівні: від офіційних каналів кремля через державні медіа й канали, які СБУ повʼязує з російською військовою розвідкою, до мереж, замаскованих під місцеві новини Харкова, Запоріжжя чи іншого українського міста. З кожним кроком теза дедалі більше втрачає ознаки російського походження і, як тієї ночі в чатах ОСББ, доходить до людей уже як повідомлення «від своїх».

З першої ночі російського вторгнення я вивчила, що ворожі фейки перемагають там, де бракує чесного і адекватного пояснення. Вони «заходять» там, де щоб не коментувати непопулярні рішення, або щоб приховати прогалини у підготовці до зими, офіційні канали або мовчать, або цензурують комунікацію до малозрозумілих на загал форматів. В картках нижче – російські фейки цієї зими, які ми проаналізували в UAFP.