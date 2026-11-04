Удар по Комишувасі: родини загиблих і поранені отримають фінансову допомогу

Загалом, за словами очільника ОВА, одна поранена людина може отримати до 50 тис. грн

Родини загиблих унаслідок російського удару по Комишувасі отримають допомогу на поховання, а поранені – грошові виплати з обласного бюджету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

«Родини загиблих і поранені внаслідок російського удару по Комишувасі не залишаться сам на сам із бідою. Люди пережили страшну трагедію. Втратили найдорожчих, отримали тяжкі травми. Зараз важливо подбати про кожного, хто постраждав», – йдеться у повідомленні.

Семікін наголосив, що за кошти обласного бюджету буде забезпечено фінансування поховання загиблих. Для поранених передбачили грошові виплати:

20 тис. грн – у разі поранень середньої тяжкості;

додаткові 30 тис. грн – у разі тяжчих поранень.

Загалом, за словами очільника ОВА, одна поранена людина може отримати до 50 тис. грн з обласного бюджету.

«Також залучаємо гуманітарних партнерів і благодійників. Забезпечимо супровід в оформленні всіх необхідних документів. Люди не повинні долати бюрократичні труднощі в такий важкий час. Ми не можемо повернути втрачені життя чи вгамувати біль рідних. Але зробимо все від нас залежне, щоб жодна родина не залишилася наодинці зі своїм горем», – додав Семікін.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали щонайменше дев’ять ударів керованими авіабомбами ФАБ-3000 по центру селища Комишуваха Запорізької області. Унаслідок цього загинуло багато людей.

Як повідомлялося, у Комишувасі триває пошуково-рятувальна операція на місці російського удару. З-під завалів деблокували тіла 31 загиблого, досі зниклими безвісти вважаються 59 людей.

До слова, 28-річний рятувальник, який потрапив під повторний удар ворога 2 листопада у Комишувасі, перебуває в запорізькій лікарні з важкими травмами. Його батько зізнався, що коли вперше побачив сина після операції, то обійняв і сказав: «Ти живий. Дай бог, щоб ти остався живий».