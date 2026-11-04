Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Комишувасі: родини загиблих і поранені отримають фінансову допомогу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Комишувасі: родини загиблих і поранені отримають фінансову допомогу
Наслідки російської атаки на селище Комишуваха
фото: Михайло Семікін/Telegram

Загалом, за словами очільника ОВА, одна поранена людина може отримати до 50 тис. грн

Родини загиблих унаслідок російського удару по Комишувасі отримають допомогу на поховання, а поранені – грошові виплати з обласного бюджету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

«Родини загиблих і поранені внаслідок російського удару по Комишувасі не залишаться сам на сам із бідою. Люди пережили страшну трагедію. Втратили найдорожчих, отримали тяжкі травми. Зараз важливо подбати про кожного, хто постраждав», – йдеться у повідомленні.

Семікін наголосив, що за кошти обласного бюджету буде забезпечено фінансування поховання загиблих. Для поранених передбачили грошові виплати:

  • 20 тис. грн – у разі поранень середньої тяжкості;
  • додаткові 30 тис. грн – у разі тяжчих поранень.

Загалом, за словами очільника ОВА, одна поранена людина може отримати до 50 тис. грн з обласного бюджету.

«Також залучаємо гуманітарних партнерів і благодійників. Забезпечимо супровід в оформленні всіх необхідних документів. Люди не повинні долати бюрократичні труднощі в такий важкий час. Ми не можемо повернути втрачені життя чи вгамувати біль рідних. Але зробимо все від нас залежне, щоб жодна родина не залишилася наодинці зі своїм горем», – додав Семікін.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали щонайменше дев’ять ударів керованими авіабомбами ФАБ-3000 по центру селища Комишуваха Запорізької області. Унаслідок цього загинуло багато людей.

Як повідомлялося, у Комишувасі триває пошуково-рятувальна операція на місці російського удару. З-під завалів деблокували тіла 31 загиблого, досі зниклими безвісти вважаються 59 людей.

До слова, 28-річний рятувальник, який потрапив під повторний удар ворога 2 листопада у Комишувасі, перебуває в запорізькій лікарні з важкими травмами. Його батько зізнався, що коли вперше побачив сина після операції, то обійняв і сказав: «Ти живий. Дай бог, щоб ти остався живий».

Читайте також:

Теги: Запорізька область Запоріжжя війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До співу долучалися люди в різних частинах залу, створивши своєрідний імпровізований концерт
«Блекаут» під час вистави у театрі Франка: зал заспівав українських пісень (відео)
8 жовтня, 19:30
Кетіл Крогстад підтримав Україну
Норвезький блогер розлютив росіян перформансом на кордоні з РФ (відео)
12 жовтня, 11:19
Ігорю Сінчевському назавжди 34 роки
Служив стрільцем-зенітником у 79-й бригаді. Згадаймо Ігоря Сінчевського
7 жовтня, 09:00
Розвіддані допомагають ЗСУ вчасно та ефективно реагувати на загрозу ударів окупантів
США передають Україні розвіддані за чотирма напрямками: військові розкрили деталі
13 жовтня, 14:57
Російське керівництво може продовжувати бойові дії, доки Володимир Путін розраховує досягти військової перемоги
Росія перебільшує просування на фронті: аналітик пояснив навіщо
21 жовтня, 04:37
Президент зазначив, що США пропонують організувати переговори якомога швидше
Зеленський анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії
21 жовтня, 21:18
Підозрюваний контактував із російськими спецслужбами щонайменше з 2025 року
У Німеччині затримано українця за підозрою у шпигунстві на користь Росії
22 жовтня, 16:39
Росія продовжує атаки також на енергетику України та житлові будинки
Кремль відповів, чи припинить Росія удари по Україні на час тристоронніх переговорів
26 жовтня, 11:57
Міноборони РФ запропонувало відкласти виплати військовим до січня
Міноборони РФ підготувало неприємний сюрприз військовим на Новий рік
30 жовтня, 17:53

Події в Україні

Удар по Комишувасі: родини загиблих і поранені отримають фінансову допомогу
Удар по Комишувасі: родини загиблих і поранені отримають фінансову допомогу
Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2026 року
У Комишувасі триває пошуково-рятувальна операція: деблоковано 31 загиблого, 59 людей зникли безвісти
У Комишувасі триває пошуково-рятувальна операція: деблоковано 31 загиблого, 59 людей зникли безвісти
На Тернопільщині пошкоджено енергооб'єкт через російську атаку
На Тернопільщині пошкоджено енергооб'єкт через російську атаку
Втрати ворога станом на 4 листопада 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 4 листопада 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Дніпро: росіяни вдарили по підприємству, є поранені
Дніпро: росіяни вдарили по підприємству, є поранені

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2026
147K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
47K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
2 листопада, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
2 листопада, 21:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua