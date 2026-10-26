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Удар по Чернігівщині: спалахнуло зерносховище, постраждали люди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Чернігівщині: спалахнуло зерносховище, постраждали люди
Наслідки російської атаки на Чернігівщину
фото: ДСНС Чернігівщини

У Прилуцькому районі росіяни атакували ангар приватного підприємства

Російська терористична армія атакувала Чернігівщину. Унаслідок цього травмовано двох людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Прилуцькому районі росіяни атакували ангар приватного підприємства. Травмовано чоловіка.

Удар по Чернігівщині: спалахнуло зерносховище, постраждали люди фото 1
Удар по Чернігівщині: спалахнуло зерносховище, постраждали люди фото 2
Удар по Чернігівщині: спалахнуло зерносховище, постраждали люди фото 3

На Новгород-Сіверщині загорілася будівля зерносховища, постраждала жінка.

На Корюківщині виникла масштабна пожежа складського приміщення. Також у Чернігівському районі горіла суха рослинність.

Нагадаємо, у ніч проти 26 жовтня російські війська завдали ударів по Запоріжжю: пошкоджено приватні будинки, автомобілі та комерційну будівлю. Унаслідок атаки постраждали люди.

Також близько 04:00 вибухи пролунали поблизу Кропивницького. Згодом моніторингові канали повідомили про повторні пуски крилатих ракет по місту. За їхніми даними, ворог застосував дві ракети Х-59/Х-69. Інформація про наслідки уточнюється.

До слова, 25 жовтня ввечері у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області російська атака пошкодила об’єкт енергетичної інфраструктури. Через удар було запроваджено аварійні відключення електроенергії, а також зафіксовано пошкодження двох житлових будинків.

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Теги: Чернігівщина війна ДСНС

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