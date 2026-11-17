Центр облаштований на базі одного з комунальних закладів

На Миколаївщині запрацював новий транзитний центр для людей, які евакуюються з громад Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначається, що у центрі евакуйовані зможуть отримати першочергову допомогу та визначитися з подальшим маршрутом.

«Він розрахований на одночасне перебування 50 людей, які отримають тут необхідну допомогу, зокрема, і в пошуку житла, – зазначив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін.

Міністерство наголосило, що центр облаштований на базі одного з комунальних закладів.

Протягом перебування в центрі, кожна людина може безоплатно отримати:

Прихисток та побутовий комфорт – кімнати для проживання, душові тощо.

Гаряче харчування та речі першої необхідності.

Фахову підтримку мультидисциплінарної команди. У складі команди є психологи, медики, юристи, соціальні працівники. Вони можуть допомогти з відновленням документів, оформленням державних та міжнародних виплат, психологічною підтримкою.

Допомогу з подальшим розселенням. Фахівці центру допоможуть людям знайти варіанти для подальшого тимчасового або тривалого проживання в безпечніших областях.

Раніше «Главком» повідомляв про завершення гуманітарної місії в окупованих Олешках. 30 жовтня Дмитро Лубінець заявив, що українській стороні вдалося доставити гуманітарну допомогу до міста та організувати виїзд цивільних. Частина евакуаційних автобусів вирушила на підконтрольну Україні територію, інші – до Росії.

За словами омбудсмена, українська та російська сторони домовилися не оприлюднювати дані про кількість людей, які виїхали в кожному з напрямків. Нерозголошення цієї інформації стало однією з умов проведення гуманітарної операції.