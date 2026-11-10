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Росія анонсувала документ гарантій безпеки, який залучить всіх союзників Кремля

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія анонсувала документ гарантій безпеки, який залучить всіх союзників Кремля
За словами Лаврова, конкретний механізм формування такої системи ще належить визначити
фотол: кадр з відео

Москва заявляє про намір сформувати нову архітектуру безпеки в Євразії із залученням своїх союзників

Росія підготувала власний позиційний документ щодо створення нової архітектури безпеки в Євразії, яка, за задумом Москви, не повинна обмежувати інтересів жодної зі сторін. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час Міжнародного форуму із забезпечення колективної безпеки, пише «Главком».

За словами Лаврова, конкретний механізм формування такої системи ще належить визначити. Водночас Росія вже має власне бачення майбутньої архітектури безпеки та відповідний документ.

«Як це зробити, не знаю. Це належить зрозуміти. У нас є власний позиційний документ, у нас є те, про що зараз сказав генеральний секретар: Організація договору про колективну безпеку», – заявив глава російського МЗС.

Серед структур, які можуть взаємодіяти в межах нової системи, Лавров також назвав Співдружність Незалежних Держав (СНД) та Шанхайську організацію співробітництва (ШОС).

Російський міністр стверджує, що нова архітектура має враховувати інтереси всіх держав континенту. Водночас він не уточнив, які саме положення містить підготовлений Москвою документ і коли його можуть представити іншим країнам.

Раніше Лавров заявляв, що на переговорах щодо України необхідно обговорювати гарантії колективної безпеки. Москва, за його словами, розраховує на продовження діалогу зі США з цього питання.

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Теги: війна переговори Європа Україна США росія Сергій Лавров

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