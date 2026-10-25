Частина Києва залишилася без світла через аварію

Енергетики працюють над відновленням електропостачання

У Києві зранку 25 жовтня через аварію на електромережах частина мешканців Голосіївського, Солом’янського та Шевченківського районів залишилася без світла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Наразі енергетики працюють над усуненням несправності та якнайшвидшим відновленням електропостачання. Терміни завершення аварійно-відновлювальних робіт поки не повідомляються.

Нагадаємо, видання The Guardian повідомляло, що Росія розробила стратегію масштабних ударів по українській енергетиці та комунальній інфраструктурі. За даними журналістів, мета цих атак – зробити життя у великих містах України нестерпним через відключення електроенергії, тепла та водопостачання.

Крім того, керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомляв про підготовку кризових сценаріїв на зимовий період із листопада 2026 року до березня 2027-го. Вони передбачають оцінку можливих загроз, визначення необхідних ресурсів та розроблення планів реагування на наслідки російських атак.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявляв, що українські спецслужби перехопили два документи з детальними планами російських ударів по енергосистемі взимку. За його словами, окупанти визначили конкретні об'єкти та кількість зброї, необхідної для їхнього ураження.

Ворог готує комплексні удари по об'єктах тепло- та водопостачання, водовідведення, генерації та інтерконекторах на кордоні з Європою та через Дніпро, а для Києва, Харкова, Одеси та міст-півмільйонників розроблені окремі плани.