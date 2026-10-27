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Після переговорів із Путіним лідери Фінляндії та Норвегії зв’язалися із Зеленським

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Після переговорів із Путіним лідери Фінляндії та Норвегії зв’язалися із Зеленським
Лідери зазначили, що дзвінок відбувся за погодженням з Україною
фото: Офіс президента України

Телефонні контакти відбулися на тлі дипломатичних зусиль щодо завершення війни Росії проти України

Президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним зв’язалися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив Офіс президента України, пише «Главком».

Раніше, 27 жовтня, Стубб і Стере провели телефонні переговори з Путіним. Як повідомила канцелярія фінляндського президента, розмова стосувалася війни Росії проти України, дипломатичних зусиль для її завершення та майбутніх зустрічей в Абу-Дабі.

У Фінляндії зазначили, що дзвінок відбувся за погодженням з Україною. Стубб і Стере хотіли безпосередньо донести до російського президента свої позиції щодо подальших переговорів.

Лідери Фінляндії та Норвегії наголосили на необхідності припинення війни й відновлення переговорного процесу, а також підтвердили, що їхні країни продовжать підтримувати Україну.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

У канцелярії президента Фінляндії зазначили, що дзвінок став продовженням зустрічі Стубба та Стере в Осло 20 жовтня. Розмову провели за погодженням з Україною, а її метою було безпосередньо донести до Путіна позиції щодо майбутніх переговорів. Вона також була пов’язана із запланованими зустрічами в Абу-Дабі.

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Теги: Володимир Зеленський Александр Стубб Норвегія Фінляндія Україна путін війна переговори

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