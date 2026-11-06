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Мерц і Трамп узгодили умову НАТО щодо майбутньої мирної угоди між Україною та РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Мерц і Трамп узгодили умову НАТО щодо майбутньої мирної угоди між Україною та РФ
Розмова Мерца і Трампа відбулася на тлі активізації дипломатичних контактів
фото: Reuters

Берлін і Вашингтон вважають, що домовленість про завершення війни має отримати згоду всіх союзників по Альянсу

Президент США Дональд Трамп і федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели телефонну розмову, під час якої обговорили війну Росії проти України. Сторони погодилися, що бойові дії необхідно припинити якомога швидше, а майбутня мирна угода має бути схвалена всіма партнерами по НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на німецьке видання Handelsblatt, яке цитує речника уряду Німеччини Штефана Корнеліуса.

За словами представника німецького уряду, під час розмови лідери дійшли згоди щодо необхідності якнайшвидшого завершення війни. Водночас будь-яка мирна домовленість щодо України має бути погоджена з усіма партнерами по Північноатлантичному альянсу.

Корнеліус також зазначив, що після виборів у США з'явилося «нове відчуття нагальності» у питанні припинення війни. Крім того, переговорний мандат, за його словами, «значно посилився». Водночас подробиць щодо можливих умов майбутньої мирної угоди речник не навів.

Розмова Мерца і Трампа відбулася на тлі активізації дипломатичних контактів щодо припинення російсько-української війни. Берлін наголошує на необхідності участі європейських союзників у процесі врегулювання.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив про можливе досягнення великої угоди для врегулювання конфлікту в Україні, наслідки якої виійдуть далеко за межі української території.

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Теги: Дональд Трамп Фрідріх Мерц війна переговори НАТО Україна росія Німеччина США

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