  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Марина Фарба
рус
    Думки вголос

    Листи з Луганська. Чим та як вакцинують за лінією фронту

    • Марина Фарба

      Мешканка Луганська

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На цілком закономірне питання &laquo;якою вакциною щеплюють&raquo;, серйозно відповіли: &laquo;від коронавірусу!!!&raquo; - Листи з Луганська. Чим та як вакцинують за лінією фронту

    На цілком закономірне питання «якою вакциною щеплюють», серйозно відповіли: «від коронавірусу!!!»

    Паперові сертифікати, шприци з собою і таємнича вакцина

    Мовою оригіналу

    Отличия между системами вакцинации на территории свободной Украины и «республикой» ярко демонстируют, как теперь отличаются эти два мира…

    И дело даже не в наличии сертификатов или в обязательности вакцинации. Самое яркое отличие – выбор вакцины, которой можно привиться. Фразы друзей с территории свободной Украины о том, что «они выбирали вакцину», «узнавали» и «подходили к этому тщательно» удивляет, потому что на в «республике» выбор намного проще: делать прививку или нет. А о том, какой была вакцина человек может и не знать или знать очень примерно, потому что поле с названием вакцины заполняет медицинский персонал, а название очень часто знают весьма примерно даже те, кто организует процесс вакцинации.

    Прививочная кампания в «республике» стартовала в феврале 2021 года. Сумасшедшего ажиотажа тогда не было. В основном соглашались на вакцинацию работники медицинских учреждений, системы образования и «военные». Никого не принуждали вакцинироваться, но давали так мало времени на раздумья, что сам этот ход напоминал хорошо завуалированную агитацию. Обычно звонили с предприятия и давали срок «до вечера подумать» – якобы формировались списки, нужно было срочно подаваться куда-то, если думать чуть дольше, в эти списки можно было и не попасть. Конечно, у многих возникал закономерный вопрос о том, а показана ли прививка с учетом индивидуальных особенностей и хронических заболеваний, и здесь было сразу несколько подножек – времени на посещение своего лечащего врача не было, а на то, чтобы сдать тест на антитела нужны были и время, и деньги. Работникам медицинских учреждений предлагали сдать тест на антитела со скидкой «для своих», для всех остальных тест в частных лабораториях стоит 1350 рублей.

    Но при сроках в пару часов на обдумывание нужности вакцинации, конечно, ни на тест, ни на посещение врача времени просто не было. И мотивация отказа у многих была разной – от «посмотрим, что будет с теми, кому сделали прививку», до «хорошего сюда точно ничего привезти не могут, наверное испытывают на нас препарат». На вполне закономерный вопрос о том, какой вакциной будут делать прививку, в одном из учебных учреждений вполне серьезно ответили «От коронавируса!!!»

    Окупаційна влада «ЛНР» проводить вакцинацію населення російським препаратом «Супутник»
    Окупаційна влада «ЛНР» проводить вакцинацію населення російським препаратом «Супутник»

    По факту кололи «Спутник». Только информация о нем была едва ли не подпольной. Во время вакцинации персонал на вопрос о названии вакцины отрезал: «Оно вам надо?» И многим действительно было не важно, что им колют, дало бы только это нужный эффект. Хотя по факту вакцинации впечатления были едва ни не полярными. Кто-то не чувствовал ничего и подозревал, что это обычный физраствор, а кто-то жаловался на недомогание и скачки температуры в течение недели. Были и те, кто попадал в больницу, но доказать, что это последствия вакцинации никак не мог.

    Со временем отношение к вакцинации у многих поменялось едва ли не кардинально. И не нужны были для этого слова или наглядная агитация, лучшей мотивацией выступил страх смерти и тяжелой болезни, а за полгода многие на своих семьях испытали, насколько тяжело и дорого лечить «ковид», насколько несовершенна система оказания медицинской помощи и насколько бесправен в ней человек.

    Приятель делился подробностями последнего дня жизни своего отца: «Когда его привезли в больницу, к нам сразу вышли со списком необходимого. Мы пошли в аптеку прямо на территории больницы. Наш список был на 17 тыс. рублей, у кого-то еще больше. Пока мы стояли в очереди, в кассу потоком лились деньги, десятками тысяч. У нас взяли пакет с лекарствами, даже похвалили нас, что мы быстро смогли все купить, мол, сразу начнут лечение. А потом следующий день мы не могли ничего добиться: до отделения не дозвониться, с врачом не встретиться, в отделение не попасть, отец был плохой и трубку не брал. Мы терялись в неведении, ходили вокруг больницы, а на утро нам сообщили, что отец умер еще вчера, только нам об этом не сообщили. Да, нам вернули пакет с остатками препаратов. После мы заглянули, там были пустые ампулы, блистеры от лекарств, даже не по его списку. Нам просто собрали что-то и отдали… Конечно, это уже не имело никакого значения».

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Листи з Луганська. Чим та як вакцинують за лінією фронту
    Листи з Луганська. Чим та як вакцинують за лінією фронту
    Листи з Луганська. Чим та як вакцинують за лінією фронту
    Листи з Луганська. Чим та як вакцинують за лінією фронту
    Листи з Луганська. Чим та як вакцинують за лінією фронту
    Листи з Луганська. Чим та як вакцинують за лінією фронту
    Листи з Луганська. Чим та як вакцинують за лінією фронту
    Листи з Луганська. Чим та як вакцинують за лінією фронту

    Очень многие заболевали даже с двумя дозами вакцин. И после обещанного легкого течения болезни все было не так – человек болел долго и тяжело, а родственники сбивались с ног в поисках препаратов. И еще одно отличие: никаких сертификатов при первой волне вакцинации не было. Желающим ставили пометку в санкнижке. Конечно, эта запись не котировалась в России, а по месту она никому и не была нужна. И кто-то давал санкнижку для печати, а кто-то считал это необязательным, вакцинируясь «для себя».

    С ревакцинацией осенью 2021 года возникли проблемы. Вакцины в «республике» не было. Срок ревакцинации был от полугода до восьми месяцев, но в медицинских учреждениях говорили о том, что вакцины нет и пока идет вакцинация всех желающих от гриппа. Когда стали собирать списки на ревакцинацию, желающих оказалось много. Сыграл свое дело страх болезни, страшных историй за эти полгода собралось очень много – у многих переболели родственники, у многих – умерли. Поэтому очередь за новой живой была бодрой, а медицинский персонал сторожил на входе, чтобы каждый шел с купленным сертификатом на вакцинацию (26 рублей черно-белый и 46 рублей цветной), своим шприцом, бахилами, ручкой для заполнения бумаг и очками. Вакцинировали однокомпонентной вакциной «Спутник лайт», выбора не было, как и в первый раз.

    Сертифікат для вакцинації на окупованих коштує 26 рублів
    Сертифікат для вакцинації на окупованих коштує 26 рублів

    Сам процесс вакцинации сильно отличался от того, что показывали в российских новостях. Очереди, давка, крики, попытки пройти без очереди, многочасовое ожидание. Старая больница и отделение давно без ремонта. Врач на осмотре шепотом отговаривал вакцинироваться, считая, что вакцина не может быть качественной, а медсестра на прививке больше смахивала на маляра: в спортивных штанах под белым халатом. Никаких космических технологий, как по телевиору в России, нового оборудования и отсутствия очередей. Да и сам бумажный сертификат слабо подходил на те, что в России. В регистратуре туманно пояснили, что он нужен для таможни при пересечении границы. Забавно и то, что люди скорее убеждали, что годны для вакцинации – никто не подтверждал хронических болезней, никто не сознавался в приеме медикаментов. Между собой люди говорили о том, что «ковид» сейчас косит поголовно и часто люди умирают не от самой болезни, а от того, что не имеют денег лечиться…

    Читайте також: Спецпроєкт «Листи з Луганська»

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: окупанти ЛНР окуповані території вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Павло Клімкін
    Павло Клімкін

    Дипломат

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Людмила Буймістер
    Людмила Буймістер

    Народний депутат

    Ірина Геращенко
    Ірина Геращенко

    Народний депутат України

    Єгор Фірсов
    Єгор Фірсов

    Народний депутат 7 та 8 скликань

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Листи з Луганська. Чим та як вакцинують за лінією фронту