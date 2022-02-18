Голова Станиці Луганської Альберт Зінченко: Востаннє нас так обстрілювали 5-6 років тому

До війни у селищі жило 16 тис., зараз близько 9 тис.

Протягом 17 лютого окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню. Один український військовослужбовець дістав поранення, ще один – бойове травмування, також поранено двох цивільних. Про це повідомило командування Операції об’єднаних сил.

Обстріли відбувалися практично на всій лінії зіткнення на Донеччині і Луганщині, понад 10 населених пунктів зазнали пошкоджень. Чи не найбільше постраждало селище Станиця Луганська, у якому розташовано єдиний на Луганщині пропускний пункт, який з’єднує підконтрольну Києву територію з окупованою. Один зі снарядів влучив у дитячий садочок, внаслідок чого отримали контузії кілька працівниць. Діти не постраждали і були евакуйовані, повідомила місцева поліція. На тлі загострення ситуації на фронті на лінію фронта побував президент України, але саме на Луганщину він не завітав.

Про те, як Станиця Луганська пережила вчорашній обстріл і до чого тепер готуються місцеві мешканці в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко.

Голова Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко (Фото: Facebook Альберта Зінченка)

«Садочок, який обстріляли, продовжує роботу»

Яка ситуація після вчорашнього обстрілу, сьогодні обстріли є?

У Станиці немає світла. Передавач електроенергії ремонтують, але вже майже обід (розмова записувалась 18 лютого – «Главком»), а електропостачання не відновлено. Зранку обстріли були. А зараз, коли ми з вами розмовляємо, немає.

Чи працює садочок, який був обстріляний?

Права його частина, куди влучив снаряд, не використовується. Інша частина працює.

Що працює, що не працює у селищі?

Та все як було, так і є зараз (працює). От котельня не працює. Проблема в тому, що досі відновлюють електропостачання.

Ви можете однозначно сказати, з якого саме напрямку у садочок прилетів снаряд?

Давайте так, я нічого не коментуватиму. Відбувається слідство, нехай слідчі коментують. Невже хтось думає, що ми самі по собі стріляємо? Я дурні фейки не коментую. Якщо хтось на них ведеться, то переконати у зворотному неможливо.

Повідомлялося, що кілька жінок, які працюють у дитячому садку, отримали контузії. Який у них стан нині?

Так, три людини отримали контузії. Після надання допомоги відправили додому, госпіталізації вони не потребують.

Відбувся також обстріл учора ввечері. Принаймні один житловий будинок палав. Люди постраждали?

Люди цілі, постраждали тільки будинки. Було два прямих влучання, шість посічених (влучання осколків у будинки).

«Та хто я для президента такий?»

Коли востаннє був подібної сили обстріли?

Десь 2016 – 2017 роки, давно не було таких.

Ви спілкувалися з людьми після обстрілів? Який у них настрій, що вам кажуть?

Захоплення від цього ні в кого немає. Так, є розмови «якби я виїхала (раніше), то…». Хтось так сприймає, хтось по-інакшому. Обстріли явно не піднімають людям настрій.

Ви якими словами мешканців заспокоюєте?

Та не має чим їх заспокоювати. Вони за п’ять років натреновані вже.

Скільки зараз проживає людей у Станиці?

До війни було 16 тис., зараз близько 9 тис.

Чи спілкувалися з головою обласної адміністрації? Якої допомоги селище від держави чекає?

Перш за все, потрібно поновити усі комунікації. Зараз їде до нас голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай. Збитки поки не підраховані, рахують.

Президент Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових на Донеччині (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський перебував учора на Донбасі, але на Луганщину не заїжджав. Можливо, вам дзвонив, цікавився ситуацією у Станиці Луганській?

Президент зі мною? Та хто я для президента такий? Та ну. У нього для цього є голова обласної адміністрації.

Михайло Глуховський, «Главком»