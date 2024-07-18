Битва за Часів Яр. Що відбувається на Краматорському та Покровському напрямках

Чи вдасться ворогу прорвати оборону ЗСУ біля Часового Яру?

Огляд, сьогодні дещо з Краматорського та Покровського напрямків, у світлі останніх змін ситуації.

1. Краматорський напрямок

У районі міста Часів Яр, противник продовжує розширяти ділянку, на якій йому вдалося вийти на канал «Сіверський Донець – Донбас».

Зокрема, передові підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії (пдд) противника, при підтримці підрозділів 200-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр), а також його 11-ї окремої десантно-штурмової бригади (одшбр) та 102-го мотострілецького полку (мсп), протягом кількох крайніх діб:

зуміли захопити східну частину села Калинівка (до каналу);

провели серію атакуючих\штурмових дій у районі перетину каналу та дороги Т-0504 (Костянтинівка – Бахмут), південно-східніше міста Часів Яр, які, поки що, нічим особливим для нього не закінчились.

При цьому, противник знову намагався відтіснити наші передові підрозділи від залізниці на ділянці між Кліщіївкою та Андріївкою силами кількох штурмових груп зі складу передових підрозділів 3-го армійського корпусу (АК) – поки, без особливого успіху для себе.

Таким чином, стає зрозуміло, що усі спроби командування угрупування військ (УВ) «Південь», чиї сили та засоби діють на Краматорському напрямку, не дивлячись на значні зусилля, які ним докладалися, так й не зуміло створити умови для охоплення з флангів району оборони ЗСУ у місті Часів Яр. По суті, у разі, якщо завдання, щодо взяття під контроль міста Часів Яр, залишається для нього «безальтернативним», воно просто буде вимушене атакувати\штурмувати місто «у лоб», при цьому, якось примудрившись подолати канал «Сіверський Донець – Донбас» у межах міста.

За великим рахунком, у районі «Часіка» існує лише три ділянки, де канал їде під землею й де існує теоретична можливість «прорватися» противнику, уникнувши необхідності долати канал – у лісі, південніше села Калинівка, південніше мікрорайону «Новий» (десь до 1-1.5 км) й південніше дороги Т-0504, східніше села Ступочки, приблизно на такий же відстані. На решті ЛБЗ на цьому напрямку, канал являє собою, яку-не-яку, а таки – водну перешкоду.

Тому, найбільш ймовірними «точками входу» штурмових підрозділів противника за канал є перші дві ділянки. Адже, до першої – передові підрозділи противника у районі села Калинівка вже вийшли, а до другої – частково це трапилось трохи раніше.

Загалом, як на мене, тамтешнє російське командування вже «здогадується», що фронтальний «штурм Часів Яру» коштуватиме йому приблизно «як Бахмут». Думаю, оця спроба пролізти через Калинівку й була останньою його спробою позбутися цієї «радісної» для себе перспективи. А саме – «обійти з півночі» Часів Яр та пробитися через Рідкодуб'я у район залізничної станції міста, північніше вогнетривкого комбінату й таким чином примусити передові підрозділи ЗСУ відійти з мікрорайонів Новий та Жовтневий, без штурму їх позицій «у лоб», через канал.

Цілком можливо, протягом найближчого часу, російське командування спробує повторити цей «ривок», якщо, звісно, йому вдасться попередньо подолати канал між Калинівкою та мікрорайоном Жовтневий.

2. Покровський напрямок

Командування УВ «Центр» противника продовжує плекати надію «встигнути скрізь». Зокрема – відтіснити наші передові підрозділи за річку Вовча та Карлівське водосховище, а також активно атакувати\штурмувати на Торецькому напрямку у районі Нью-Йорку та села Залізне.

Окрім цього, варто відзначити, що очевидно, командування УВ «Центр» таки вирішило зібрати усю 27-у мотострілецьку дивізію (мсд) в одній смузі, на Покровському напрямку, ротувавши її із мотострілецькими бригадами 41-ї загальновійськової армії (ЗВА), які, очевидно, у свою чергу частково, або повністю, відправились «під Торецьк». Принаймні, підрозділи 506-го мотострілецького полку (мсп) цієї дивізії фіксуються західніше села Восход (судячи зі всього саме вони прорвались з боку цього села до річки Вовча), 433-й мсп, який діє на цьому напрямку ще з часів боїв за Очеретине, на даний момент також пробує наступати з боку села Євгенівка у бік сіл Вовче та Прогрес з південно-східного напрямку, а 589-й мсп 27-ї мсд – частково (одним батальйоном) посилює 433-й мсп, а решту сил використовує для тиску на села Новоселівка Перша з півночі та на ділянці дії 506-го мсп.

Сенс розгортання та введення у бій 27-ї мсд саме на Покровському напрямку, східніше річки Вовча – очевидний. Противник, явно намагається перерізати нашим передовим підрозділам, які зараз ведуть важкі бої у Новоселівці Першій та південніше, можливість відійти західніше річки Вовча. Саме з цією метою, противник намагається просунутись вздовж річки Вовчої з півночі, від Восходу на Межове (силами передових підрозділів 27-ї мсд), а також вибити наші підрозділи з Яснобродівки повністю й просунутись з цього боку у бік села Скучне.

Якщо з півночі та у районі Новоселівки Першої у нього є певні успіхи (зараз, у самому селі та західніше нього) тривають інтенсивні бої й противник, хоча повільно й дуже поступово просувається у загальній дирекції з півночі на південь, то з південного флангу цього плацдарму – з боку Яснобродівки, щось поки у нього «їде не так». Противнику вдалося зачепитися у селі за пару крайніх будинків (або, точніше, за те, що від них залишилось) на південній околиці, але примусити наші передові підрозділи повністю відійти з села за водосховище (не кажучи вже про просування на Скучне), у нього, поки що, не виходить.

Ще декілька нюансів з Покровського напрямку:

Подальше просування противника на Воздвиженку, у бік дороги Покровськ – Костянтинівка, очевидно, набуло для противника певних ускладнень. Їх сенс полягає у тому, що російське командування для себе усвідомило одну річ – чергове «витягування кішки» у цьому напрямку поєднується зі зростанням небезпеки контратакуючих дій ЗСУ на відтинку між Новоолександрівкою та Архангельским, прямо у праву бочину своїй ударній тактичній групі, яка зараз «рветься» у бік вищевказаної рокади. Це смуга дії 55-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) противника, яка, очевидно, зараз готується до активізації наступальних дій силами зі складу, принаймні, двох своїх мотострілецьких батальйонів (мсб) – наймовірніше, до 2-3-х штурмових груп (взводів) зі складу зведеної штурмової роти, північніше Новоолександрівки, у бік хутора Зелене Поле та села Баранівка, явно – аби забезпечити з правого флангу дії тактичної групи, яка спробує, очевидно, найближчим часом, захопити села Воздвиженка.

Одночасно з цим, підрозділи 55-ї омсбр противника активно облаштовують в інженерно-саперному відношенні свої передові позиції між Новоолександрівкою та Архангельским (у тому числі, встановлюють мінно-вибухові загородження\МВЗ). Не виключено, що у разі успіху північніше Новоолександрівки, противник також атакує у напрямку на село Калинове.

У свою чергу, штурмові підрозділи 30-ї омсбр противника та 433-го мсп 27-ї мсд, які зараз пробують пробитися у село Прогрес, протягом кількох крайніх діб отримали поповнення (до 20-25 »тушок»). Відповідно, найближчим часом північніше та південніше залізниці, яка веде у бік Покровська через Прогрес, противник знову атакуватиме.

Робити підсумок за всю смугу дії УВ «Центр», сьогодні ми не будемо (спочатку, наступним разом, розглянемо ще зміни на Торецькому напрямку). Однак, у якості проміжного висновку зазначимо – противник на Покровському напрямку «ще повзе», але, очевидно, робити це йому – чим далі, тим стає складніше.