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Удари по російським нафтопереробним заводам та перемога України на Євро-2024. Головне за 21 червня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Удари по російським нафтопереробним заводам та перемога України на Євро-2024. Головне за 21 червня
Українські безпілотники уразили нафтобазу в Краснодарському краї
фото ілюстративне

У ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи

Сили оборони атакували чотири російські нафтопереробні заводи, до Києва прибув заступник держсекретаря США, Україна феєрично обіграла Словаччину у груповому турнірі Євро-2024, «Главком» склав добірку новин 17 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Сили оборони атакували чотири російські нафтопереробні заводи

У ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму. Інформація щодо ураження ворожих цілей уточнюється.

Крім того, сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування Shahed-136/«Герань-2», навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією.

До Києва прибув заступник держсекретаря США

Сьогодні, 21 червня, до Києва прибув заступник державного секретаря Сполучних Штатів Америки (США) з політичних питань Джон Басс. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Як розповіла Брінк, під час візиту Басс повинен зустрітись з українськими урядовцями, а також іншими партнерами.

Метою його поїздки є підтвердження непохитної підтримки України з боку США в її боротьбі з російською агресією.

Зеленський провів кадрові перестановки в Управлінні держохорони

Сьогодні, 21 червня, президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в Управлінні державної охорони України. У структурі з'явилося два заступники начальника. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зазначається, що своїм указом президент звільнив з посади заступника начальника Управління державної охорони України Пискуна. «Звільнити Пискуна Ігоря Васильовича з посади заступника начальника Управління державної охорони України», – йдеться в указі.

Двома іншими указами президент призначив на посади заступників начальника Управління державної охорони України Вихора Романа Володимировича та Шарана Олеся Володимировича.

Євро-2024: Україна феєрично обіграла Словаччину

Збірна України реалізувала перший гол на 54 хвилині поєдинку
Збірна України реалізувала перший гол на 54 хвилині поєдинку
фото: uaf.ua/Українська асоціація футболу

У Дюссельдорфі збірна Україна зіграла другий матч у груповому турнірі Євро-2024, обігравши збірну Словаччину з рахунком 2:1.

Словаччина була агресивнішою на початку гри та мала декілька небезпечних моментів. Зокрема, під час одного з них словаки зуміли забити гол у ворота українців на 18 хвилині поєдинку. 

Проте збірна України непогано зреагувала на пропущений м'яч та активно намагалася контратакувати, однак попри низку небезпечних моментів від «синьо-жовтих» забити гол у відповідь нашій збірній все ж у першому таймі не вдалося.

«Укренерго» знову посилює відключення світла через атаки РФ

Сьогодні, 21 червня, заходи з обмеження споживання електроенергії діятимуть в Україні протягом всієї доби. Однак з 13:00 їх обсяг буде більшим. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Як зазначає пресслужба компанії, причиною збільшення обмежень є складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти.

«Укренерго» наголошує, що головною причиною відключень світла є наслідки вже семи з початку цього року ракетних ударів ворога по українських електростанціях. 

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Теги: Україна

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Удари по російським нафтопереробним заводам та перемога України на Євро-2024. Головне за 21 червня
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