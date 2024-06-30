Заяви Білорусі про «напруженість» на кордоні: аналітики оцінили ситуацію

Мінськ звинувачує Київ у перекиданні військ, озброєння і військової техніки до кордонів

Білорусь продовжує інформаційно нагнітати ситуацію на кордоні з Україною. Про це йдеться у звіті Інститутут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, 29 червня російські мілблогери заявили, що Росія повинна бути готова захистити Білорусь від української агресії та що Москва може знищити Київ за допомогою планувальних бомб або іншої невизначеної зброї, щоб захистити Мінськ.

Водночас білоруські військові офіційні особи стверджували, що не було жодних провокацій уздовж українсько-білоруського кордону після передбачуваного удару безпілотника по території Білорусі загальноросійськими проукраїнськими силами 26 червня.

Білоруський державний прикордонний комітет 28 червня заявив, що 26 червня білоруські сили буцімто збили дрон загальноросійського проукраїнського російського добровольчого корпусу (РДК) поблизу українсько-білоруського кордону в Гомельській області.

Нагадаємо, Білорусь стверджує, що розгорнула на кордоні з Україною батальйон реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) «Полонез» через буцімто складну ситуацію. На думку американських аналітиків, такі дії можуть бути зусиллями Росії збільшити свою військову присутність у Білорусі, а також подальшу інтеграцію Білорусі у сприятливі для РФ межі та діяльність ПВК «Вагнера» на території країни.

За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, перевірка військ, яку розпочала проводити Білорусь, не становить сьогодні загрози для України. Однак українські Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій.

До слова, що Росія та Білорусь збудували понад десяток аеродромів біля кордону з Україною для обстрілу її керованими бомбами, КАБами.