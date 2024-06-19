Шпигував за ТЕЦ: у Болгарії затримано чоловіка з українськими документами

Чоловіка затримали за збирання для іноземної держави інформації, яка містить держтаємницю

У Болгарії затримали за підозрою у шпигунстві на користь іноземної держави 23-річного чоловіка з українськими документами, який пробрався на територію ТЕС «Мариця-Схід-2». Про це повідомляє Nova.bg.

Зазначено, що чоловіка з українськими документами затримали охоронці теплоелектростанції. У ході обшуків у фігуранта виявили мобільні телефони, фотоапарати, а також SIM-карти й карти пам’яті.

Чоловіка затримали за збирання для іноземної держави інформації, яка містить держтаємницю.

Водночас підкреслюється, що наразі готують експертизи, які визначать, чи фотографував затриманий стратегічні об’єкти, якщо так – які саме. Також буде встановлено, чи є фігурант громадянином України, чи займається шпигунською діяльністю та як він потрапив на територію ТЕС.

За словами заступника міського прокурора Софії Христа Крастева, національній безпеці Болгарії нічого не загрожує. Наразі прокуратура готується подати клопотання про безстроковий арешт затриманого.

Нагадаємо, ФСБ вербує українських біженців для диверсій в Європі. Західні чиновники зазначають, що Росія успішно поєднала кадри з камер з супутниковими спостереженнями, щоб відстежувати поставки обладнання та боєприпасів з Польщі та інших місць до таємних складів в Україні.

Також дозвіл союзників бити Україні по РФ західною зброєю веде до «ядерного Армагеддону». Про це заявив президент Болгарії Румен Радев, повідомляє болгарська служба «Радіо Свобода». Президент Болгарії Радев звинуватив НАТО у причетності до війни Росії в Україні.