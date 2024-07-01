Світовий банк призначив нового керівника програм для України й Молдови

Боб Сом змінив Арупа Банерджі, який обіймав посаду Регіонального директора у справах країн Східної Європи з липня 2020 року

Боб Сом очолюватиме співпрацю банку з урядами, зацікавленими сторонами та партнерами в цих країнах

Світовий банк призначив Боба Сома регіональним директором у справах країн Східної Європи, який базуватиметься в Києві та здійснюватиме керівництво програмами банку в Україні та Молдові, починаючи з 1 липня. Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі світового банку.

Вказується, що на цій посаді Боб Сом очолюватиме співпрацю банку з урядами, зацікавленими сторонами та партнерами в цих країнах. Він здійснюватиме нагляд за реалізацією та впровадженням портфельних та інформаційних продуктів, а також тісно співпрацюватиме з IFC та MIGA з метою зміцнення співпраці Світового банку з приватним сектором.

«Я з нетерпінням чекаю на свою нову роль у підтримці України в цей надзвичайно важкий час через вторгнення Росії. Я також з нетерпінням чекаю на співпрацю з усіма нашими партнерами з метою підтримки відновлення України та зміцнення основ її майбутнього розвитку», - сказав новопризначений регіональний директор.

Боб Сом, громадянин США, почав працювати у Світовому банку в 1998 році. До того, як обійняти свою нинішню посаду, був директором з фінансового управління та директором з операційної політики Світового банку у Вашингтоні, округ Колумбія. Він забезпечував стратегічне керівництво та очолював команди, які надавали підтримку країнам Африки, Азії, Латинської Америки та Близького Сходу у придбанні вакцин у межах реалізації портфеля проєктів з протидії COVID-19 на суму 13 мільярдів доларів США. Крім того, він керував оперативною взаємодією з агентствами ООН, які за останні шість років надали фінансування на суму понад 10 млрд дол. США.

Боб Сом змінив Арупа Банерджі, який обіймав посаду Регіонального директора у справах країн Східної Європи з липня 2020 року.

Крім того, Світовий банк призначив Кевіна Томлінсона Операційним менеджером у справах країн Східної Європи, який базуватиметься в Києві. Кевін Томлінсон, громадянин США, раніше обіймав посаду Керівника практики з питань соціальної стійкості та інклюзивності в регіоні Південної Азії, що базується в Нью-Делі.

Як повідомлялося, Світовий банк сприяв залученню в Україну понад 42 мільярдів доларів США у вигляді екстреного фінансування, включно із зобов'язаннями та внесками донорів.

Нагадаємо, що Рада директорів Світового банку схвалила для України позику для підтримки політики розвитку «Основи зростання» (Growth Foundations Development Policy Loan – DPL) у розмірі $1,5 млрд. Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів України.

Раніше повідомлялося, Росія має компенсувати Україні $486 млрд компенсації за завдані збитки. Наразі лідери G7 оцінюють законні шляхи, щоб стягнути з Москви ці гроші. Про це йдеться в комюніке лідерів за підсумками саміту G7 в Італії.

До слова, згідно з даними Інституту міжнародних фінансів, сумарний світовий борг зараз становить $315 трлн. Про це повідомляє CNBC.