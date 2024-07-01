Головна Країна Політика
search button user button menu button

Світовий банк призначив нового керівника програм для України й Молдови

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Світовий банк призначив нового керівника програм для України й Молдови
Боб Сом змінив Арупа Банерджі, який обіймав посаду Регіонального директора у справах країн Східної Європи з липня 2020 року
фото з відкритих джерел

Боб Сом очолюватиме співпрацю банку з урядами, зацікавленими сторонами та партнерами в цих країнах

Світовий банк призначив Боба Сома регіональним директором у справах країн Східної Європи, який базуватиметься в Києві та здійснюватиме керівництво програмами банку в Україні та Молдові, починаючи з 1 липня. Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі світового банку.

Вказується, що на цій посаді Боб Сом очолюватиме співпрацю банку з урядами, зацікавленими сторонами та партнерами в цих країнах. Він здійснюватиме нагляд за реалізацією та впровадженням портфельних та інформаційних продуктів, а також тісно співпрацюватиме з IFC та MIGA з метою зміцнення співпраці Світового банку з приватним сектором. 

«Я з нетерпінням чекаю на свою нову роль у підтримці України в цей надзвичайно важкий час через вторгнення Росії. Я також з нетерпінням чекаю на співпрацю з усіма нашими партнерами з метою підтримки відновлення України та зміцнення основ її майбутнього розвитку», - сказав новопризначений регіональний директор.

Боб Сом, громадянин США, почав працювати у Світовому банку в 1998 році. До того, як обійняти свою нинішню посаду, був директором з фінансового управління та директором з операційної політики Світового банку у Вашингтоні, округ Колумбія. Він забезпечував стратегічне керівництво та очолював команди, які надавали підтримку країнам Африки, Азії, Латинської Америки та Близького Сходу у придбанні вакцин у межах реалізації портфеля проєктів з протидії COVID-19 на суму 13 мільярдів доларів США. Крім того, він керував оперативною взаємодією з агентствами ООН, які за останні шість років надали фінансування на суму понад 10 млрд дол. США.

Боб Сом змінив Арупа Банерджі, який обіймав посаду Регіонального директора у справах країн Східної Європи з липня 2020 року.

Крім того, Світовий банк призначив Кевіна Томлінсона Операційним менеджером у справах країн Східної Європи, який базуватиметься в Києві. Кевін Томлінсон, громадянин США, раніше обіймав посаду Керівника практики з питань соціальної стійкості та інклюзивності в регіоні Південної Азії, що базується в Нью-Делі. 

Як повідомлялося, Світовий банк сприяв залученню в Україну понад 42 мільярдів доларів США у вигляді екстреного фінансування, включно із зобов'язаннями та внесками донорів.

Нагадаємо, що Рада директорів Світового банку схвалила для України позику для підтримки політики розвитку «Основи зростання» (Growth Foundations Development Policy Loan – DPL) у розмірі $1,5 млрд. Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів України.

Раніше повідомлялося, Росія має компенсувати Україні $486 млрд компенсації за завдані збитки. Наразі лідери G7 оцінюють законні шляхи, щоб стягнути з Москви ці гроші. Про це йдеться в комюніке лідерів за підсумками саміту G7 в Італії.

До слова, згідно з даними Інституту міжнародних фінансів, сумарний світовий борг зараз становить $315 трлн. Про це повідомляє CNBC.

Читайте також: Міністри G7 назвали умову, за якої розморозять активи Росії
Теги: Україна фінансування Світовий банк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ готові відповідати росіянам на Краматорському та Покровському напрямках
Активність противника на Донбасі зростає. Огляд з фронту
11 червня, 12:25
Трамп заявив, що Байден, на його думку, підштовхував Москву до війни в Україні
Дебати: Трамп і Байден про війну в Україні
29 червня, 13:03
У 2014 році Максим Кривцов пішов добровольцем на фронт
Людина фантастичного таланту. Згадаймо поета Максима Кривцова (Далі)
4 червня, 09:00
З початком повномасштабного вторгнення росіян Роман одним з перших став до зброї
Загинув, допомагаючи пораненому побратиму вийти з оточення. Згадаймо Романа Гвоздецького
9 червня, 09:00
Александр Стубб наголосив на важливості ролі Глобального Півдня в досягненні миру
Президент Фінляндії вважає, що Китай може закінчити війну в Україні
16 червня, 07:00
Окупанти відновили роботу пошкодженої ЗСУ поромної переправи у Криму
Окупанти відновили роботу пошкодженої ЗСУ поромної переправи у Криму
18 червня, 15:28
Patriot – це єдиний з'єднаний ракетно-зенітний комплекс у світі, який ефективно знищує балістичні ракети і здійснює самоприкриття
Скільки всього Patriot матиме Україна: Гетманцев озвучив цифру
22 червня, 16:16
Румен Радев відмовився очолювати болгарську делегацію на саміті НАТО
Президент Болгарії відмовився їхати на саміт НАТО через Україну
27 червня, 22:02
Цифри щодо мобілізації сформувало військове керівництво
Зеленський розповів, хто визначив цифри щодо мобілізації
Вчора, 17:21

Політика

Світовий банк призначив нового керівника програм для України й Молдови
Світовий банк призначив нового керівника програм для України й Молдови
Зеленський привітав Угорщину з початком головування в Раді ЄС
Зеленський привітав Угорщину з початком головування в Раді ЄС
Ексзаступник генпрокурора Вербицький пояснив, чому пішов із посади
Ексзаступник генпрокурора Вербицький пояснив, чому пішов із посади
Заборона в’їзду українським вантажівкам у Польщу: Мінінфраструктури зробило заяву
Заборона в’їзду українським вантажівкам у Польщу: Мінінфраструктури зробило заяву
Заступника генпрокурора Вербицького звільнено з посади
Заступника генпрокурора Вербицького звільнено з посади
Зеленський пояснив, що для нього буде реальною перемогою у війні з Росією
Зеленський пояснив, що для нього буде реальною перемогою у війні з Росією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7139
Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
5214
Онлайн карта бойових дій в Україні на 01.07.2024: ситуація на фронті
5133
Удар по столиці: КМВА пояснила, чим ця атака відрізняється від попередніх
4315
Надбавка до пенсій, виплати ВПО та субсидії: що змінилося з 1 липня
3190
Дебати з Трампом: родина Байдена звернулася до президента США з проханням

Новини

За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
Вчора, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
Вчора, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua