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Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює в Сполучених Штатах Америки

Джей Ді Венс та Україна: ключові висловлювання

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Перше фото Трампа на публіці після дня замаху. Поруч із ним – висунутий на посаду віце-президента Джей Ді Венс
фото: justjared.com

Джей Ді Венс: від молодого сенатора до потенційного віцепрезидента США

Джей Ді Венс. Напарник Трампа на цих виборах, і, цілком можливо, наступний віцепрезидент США. Сенатор з Огайо, який за 1,5 року у Конгресі став зіркою республіканців й відзначився критикою підтримки України. Можна багато про це говорити, але краще погляньмо на його власні слова.

«Буду з вами чесним, мені все одно, що так чи інакше буде з Україною. … Мені набридло, що Джо Байден зосереджується на кордоні країни, на яку мені байдуже, поки він дозволяє кордону своєї країни стати тотальною зоною війни». (2022 рік).

«Владімір Путін – злий чоловік, але залиште подалі від мене награну прихильність до України – корумпованої країни, якою керують олігархи, і яка настільки ж близька до функціональної демократії у 2022 році, як Афганістан у 2021, коли Байден віддав його Талібану». (2022 рік).

«У найкращих інтересах Америки – прийняти те, що Україні доведеться поступитися росіянам деякими територіями, нам потрібно закінчити цю війну. … Сотні тисяч невинних східноєвропейців загинули у цьому конфлікті. У наших і в їхніх інтересах, – це зупинити вбивства». (2023 рік).

«Я голосував проти пакета фінансування для України і залишаюся проти фактично будь-якої пропозиції щодо продовження фінансування США цієї війни. Байден не зміг сформулювати навіть елементарних фактів про те, що потрібно Україні, та як ця допомога змінить стан речей». (2024 рік).

«Я понад рік стверджую, що уряд України корумпований, і йому не можна довіряти належне відстеження нашої зброї. … Ми просто не маємо уявлення, куди поділася велика частина наших грошей для України. Корупція вийшла з-під контролю. Це ще одна причина відмовитися від подальшої допомоги». (2024 рік).

«Обмежувальні чинники американської підтримки України – це не гроші, а боєприпаси. Ми не виробляємо достатньо боєприпасів, щоб підтримувати війну у Східній Європі, війну на Близькому Сході та, можливо, непередбачену ситуацію у Східній Азії». (2024 рік).

«Законопроєкт про вилучення російських активів створює потенційно жахливі наслідки для західної фінансової системи та може зашкодити здатності майбутнього президента домовитися про припинення російсько-українського конфлікту». (2024 рік).

«Це абсолютно безвідповідально. Україна не повинна вступати у НАТО, а запрошувати їх протягом війни – це запросити наш народ на війну. Ви хочете американських військ в Україні? Якщо ні, то ми повинні виступити проти вступу України до НАТО». (2024 рік).

«Білий дім неодноразово заявляв, що не може вести переговори з Путіним. Це абсурд. Адміністрація Байдена не має життєздатного плану перемоги України у цій війні. Чим швидше американці приймуть цю правду, тим швидше ми зможемо виправити цей безлад і стати посередником у мирі». (2024 рік).

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін Україна боєприпаси корупція переговори росія війна США Дональд Трамп

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Остап Яриш

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