У Києві зафіксовано погіршення якості повітря: деталі

У столиці буде досягнуто гранично допустимих значень концентрації діоксиду азоту

2 липня у Києві буде погіршення якості повітря. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Зазначається, що у столиці концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей.

«Спекотна, суха та маловітряна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря», – йдеться у повідомленні.

Український гідрометцентр рекомендує киянам:

часте вживання води,

вологе прибирання,

вентилювання приміщень,

перебування в паркових зонах, подалі від автомобільних доріг та залізниць.

Нагадаємо, що рух на столичній вулиці Героїв Дніпра буде обмежено на місяць з 2 по 31 липня у зв'язку з проведенням дорожньо-ремонтних робіт. Вказано, що обмеження руху діятимуть на з’їзді з транспортної розв’язки на перехресті вулиць Богатирської та Полярної, фахівці влаштовуватимуть дорожній одяг.