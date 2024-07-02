У Києві зафіксовано погіршення якості повітря: деталі
У столиці буде досягнуто гранично допустимих значень концентрації діоксиду азоту
2 липня у Києві буде погіршення якості повітря. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Зазначається, що у столиці концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей.
«Спекотна, суха та маловітряна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря», – йдеться у повідомленні.
Український гідрометцентр рекомендує киянам:
- часте вживання води,
- вологе прибирання,
- вентилювання приміщень,
- перебування в паркових зонах, подалі від автомобільних доріг та залізниць.
Нагадаємо, що рух на столичній вулиці Героїв Дніпра буде обмежено на місяць з 2 по 31 липня у зв'язку з проведенням дорожньо-ремонтних робіт. Вказано, що обмеження руху діятимуть на з’їзді з транспортної розв’язки на перехресті вулиць Богатирської та Полярної, фахівці влаштовуватимуть дорожній одяг.
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