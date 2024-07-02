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У Києві зафіксовано погіршення якості повітря: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві зафіксовано погіршення якості повітря: деталі
Маловітряна погода сприяє накопиченню забруднюючих речовин
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У столиці буде досягнуто гранично допустимих значень концентрації діоксиду азоту

2 липня у Києві буде погіршення якості повітря. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Зазначається, що у столиці концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей.

«Спекотна, суха та маловітряна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря», – йдеться у повідомленні.

Український гідрометцентр рекомендує киянам:

  • часте вживання води,
  • вологе прибирання,
  • вентилювання приміщень,
  • перебування в паркових зонах, подалі від автомобільних доріг та залізниць.

Нагадаємо, що рух на столичній вулиці Героїв Дніпра буде обмежено на місяць з 2 по 31 липня у зв'язку з проведенням дорожньо-ремонтних робіт. Вказано, що обмеження руху діятимуть на з’їзді з транспортної розв’язки на перехресті вулиць Богатирської та Полярної, фахівці влаштовуватимуть дорожній одяг.

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Теги: Київ погода повітря Україна

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