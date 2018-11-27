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    Думки вголос

    Про постановочне відео з «допитами» українських моряків

    • Костянтин Машовець

      Координатор групи «Информационное сопротивление»

    • Розсилка
    Про постановочне відео з «допитами» українських моряків
    Джерело: Цензор.НЕТ

    З основами соціальної психології ніхто не знайомий?

    Особливо «радує» український сектор ФБ, який масово репостить обізянське постановочне відео з «допитами» наших моряків...

    Першими тут, як зрозуміло, були місцеві обізянськи помийки

    Що, клепки у голові не вистачає допетрати, що саме цього вони й добиваються...  А саме - викликати у нашому суспільстві почуття сорому...

    А потім накладати на це... усе, що заманеться... від... «мишебраття», до «миру любою ціною»...

    Не...? З основами соціальної психології ніхто не знайомий?

    Читайте також: Як Керченська протока розділила європейські медіа

    Джерело: блог Костянтина Машовця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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