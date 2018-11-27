Про постановочне відео з «допитами» українських моряків

Джерело: Цензор.НЕТ

З основами соціальної психології ніхто не знайомий?

Особливо «радує» український сектор ФБ, який масово репостить обізянське постановочне відео з «допитами» наших моряків...

Першими тут, як зрозуміло, були місцеві обізянськи помийки

Що, клепки у голові не вистачає допетрати, що саме цього вони й добиваються... А саме - викликати у нашому суспільстві почуття сорому...

А потім накладати на це... усе, що заманеться... від... «мишебраття», до «миру любою ціною»...

Не...? З основами соціальної психології ніхто не знайомий?

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Джерело: блог Костянтина Машовця

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