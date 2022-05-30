Війна Росії проти України. Кремль знову «переносить увагу»

Ворог найближчим часом розраховує відсікти Лисичанськ від Сєверодонецька

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События последних суток в зоне проведения оперативно-тактической наступательной операции противника на Донбассе вполне можно назвать «сменой приоритетов».

Командование войск противника опять «переносит внимание».

На этот раз, местом приложения основных усилий противника опять становится участок от Довгенького до Закитного. Ну а попаснянская группировка войск противника, судя по всему, или выдыхается, или останавливается для очередной «перегруппировки».

Ну, по порядку.

В течение крайней недели все ждали возобновления наступления Изюмской группировки войск противника. на её правом фланге. Особенно в направлении на Большую Комышуваху, Петровское и Протопоповку. Было очевидно, что в противном случае все дальнейшие операции Изюмской группировки южнее дороги Р-79, скажем так, окажутся под большим знаком вопроса. И все подумали, что ВСУ уже находятсчя у западных окраин Изюма. Тем более, что в этот период то там, то сям в публичной сфере стали появлятся некие смутные слухи о каком-то там «контр-наступлении ВСУ на Изюмском направлении».

И никого даже не насторожили три факта – отвод парочки мотострелковых БТГр противника с правого фланга Изюмской группировки на левый (причём, с переправой через Северский Донец у Снежковки), резкое наращивание интенсивности арт-обстрелов позиций наших войск на Барвенковском и Славянском направлении, ну и усиление сил противника в районе Ивановки и Левковки. Никому в голову не пришло, что всего этого не могло бы быть, прорвись наши войска к западным или северо-западным окрестностям Изюма в действительности. На самом деле, командование Изюмской группировки меняло направление своего главного удара.

Стало очевидно, что командование Изюмской группировки противника концентрирует главные усилия на своём смежном фланге с так называемой Северной группировкой, пытающейся прорваться ЗА Северский Донец к рубежу Северск – Верхнекаменка. И это было вполне логично.

После того, как Северной группировке не удалось с ходу «прыгнуть» за Северский Донец в районе Серебрянки и Белогоровки, очевидно возник «вопрос Северска».

Но опять-таки, без взятия Лимана и окрестностей это было просто невозможно. Потому, судя по всему, обе группировки получили приказ прорваться к Лиману.. Ну и все ожидали, что противник попрёт на Лиман сразу же, после своего погрома у Белогоровки, что бы не терять темп наступления и успеть форсировать реку до того, как к Северску подойдут украинские резервы.

В принципе, так и случилось. но, «несколько позже».

Сначала, резко нарастив свои усилия в полосе до того вяло наступающей Попаснянской группировки, командование войск противника бросило её в тактический прорыв. и у него вышло.

Прорвав украинскую оборону на северо-запад от Попасной, противник быстро вышел к Владимировке, Васильевке. Чуть позже к Комышувахе, Пилипчатино и Троицкому. Таким образом, тактический прорыв у Попасной уже на второе сутки стал разрастаться до оперативных размеров.

И тут с командованием войск противника случилось то, о чём я писал ранее. Стремление наступать сразу и везде, по многим направлениям с целью выполнить сразу целый ряд задач, привело к тому, что он был вынужден растаскивать свои силы и средства одновременно по многим направлениям и участкам. Что, объективно влекло за собой ослабление усилий на направлении главного удара.

Ситуацию для противника усугубило и то, что на события в районе Попасной с похвальной оперативностью отреагировало и украинское командование, фактически сумев, благодаря грамотному использованию артиллерии и мобильных резервов, купировать наступление противника на наиболее опасных направлениях – северном и северо-западном (т.е. на Комышуваху – Врубовку и к дороге Бахмут – Лисичанск).

В результате, уже на третьи сутки темп наступления Попаснянской группировки резко снизился, вчера она ещё попыталась судорожно «дёргаться», однако сегодня – полностью остановилась. Более того, на трёх участках, два из которых – наиболее «актуальны», она даже была вынуждена сегодня попятиться. В районе Комышувахи передовые подразделения противника были отброшены практически к Александрополью (напряжение на правом фланге тактической группы украинских войск в районе Золотое – Горское было снято)., в районе Белогоровки противник так же вынужден был отойти от дороги ещё на 1.5 км, а в районе Пилипчатино украинские войска отбросили противника не менее чем на 1.5 км, таким образом, поставив под большой вопрос вчерашний успех российских войск, вышедших к Медной Руде. Если всё так пойдёт и дальше, то вполне возможно, что всё то стадо, что прорвалоась западнее и северо-западнее Попасной, само попадёт в «оперативное окружение».

Однако, вернёмся к Изюмской и Северной группировкам противника. Судя по всему, в течение вчерашней ночи, подразделения Сил оборони Украины таки отошли из юго-восточной и юго-западной окраин Лимана в район Диброва-Озёрное и теперь город под контролем войск противника. На счёт северо-западной окраины, где так же оборонялись какие-то подразделения Сил обороны Украины, у меня конкретной информации нет. но судя по всему, они тоже отошли.

По состоянию на «после обеда» сегодня, проивник закрепляется в Лимане и концентриует в направлении Райгородка некую сводную тактическую группу из большей части тех 4-х БТГр, которые штурмовали Лиман до этого. Следует так же заметить, что на этом же направлении в районе Заречного противник ДОПОЛНИТЕЛЬНО развернул ещё одну гсабтр на 152-мм САУ типа «Мста-С» и перебрасывет ещё одну свежую мотострелковую БТГр (вероятно из состава 21-й омсбр 2-й ОА ЦВО, всего до 65 единиц ВВТ, включая 11 танков, 28 единиц БМП-1\2, БТР-80).

Однако, лично по моему мнению, эта группировка вряд ли попытается форсировать Северский Донец в районе Райгородка или же севернее него. Скорее всего, следующей будет попытка вышибить наши войска из района Диброва – Озёрное. И лишь после этого, «они подумают» над тем – как, где и когда именно им форсировать реку.

Что будет делать в реальности командование войск противника на Лиманском направлении в самое ближайшее время станет понятно по тому, что будет происходить в районе Старого Каравана и Брусовки. Так сказать, посмотрим на то, куда повернёт их «кончик носа».

В свою очередь, на направлении Славянска и Святогорска Изюмская группировка противника продолжает вынашивать ярко выраженные агрессивные устремления. И понятно почему. Не заняв район Святогорска и окрестностей, включая Краснополье, Богородичное, Хрестище и Маяки (по сути ближайшие подступы к Славянску) какое-либо действенное взаимодействие между смежными флангами Изюмской и Северной группировками войск противника просто невозможно. На сегодняшний день они просто разобщены и вынуждены действовать в полуавтономном режиме. практически каждая по своему усмотрению. И эта ситуация явно будет сохранятся, пока наши войска удержтивают район Святогорска и окрестностей. Однако, Изюмская группировка войск противника пока далека от практического воплощения этих смелых планов, практически так же как, как и я далёк от полёта на Марс.

Предыдущие попытки наступать на Краснополье, Богородичное и в районе Студенка окончились для противника безрезультатно. Сегодня, они там в основном насыпали артой и вели усиленную разведку, однако вперёд особо лезть не пытались, помятуя о том, как недавно «атаковали лес у Богородичного».

Теперь о главном предмете кремлёвского вожделения – о Северодонецке.

После того, как противнику удалось вклиниться в черту города в районе готельного комплекса «Мир» и занять парочку прилегающих улиц, резко активизировалась тактическая группа войск противника пытающаяся наступать со стороны посёлка Метёлкино. Здесь наступают, как минимум 2 смешанных БТГр 2-го АК, усиленные несколькими подразделениями вс рф (главным образом арта, танки и пара усиленных рот ВДВ). Их главная задача – пробится к 82-у микрорайну, повернуть на Сиротино и помочь тем балбесам, которые вчера безуспешно пытались пробиться туда же через аэропорт Северодонецка. Надо понимать, что общей ближайшей задачей для обеих групп, наверняка, есть выход к Лесной Даче и далее к Павлоградскому мосту. Это очевидно.

Впрочем, так же, как и возможность прорыва к щелочным озёрам и брошенным дачным участкам.

Пока это всё. далеко от воплощения на практике, однако, судя по всему, противник достаточно упорно пытается это реализовать. По крайней мере, обе группы регулярно получают усиление. В том числе, бронетехникой. А в полосе их наступления ведётся интенсивная и разносторонняя разведка, включая воздушную. Что уже само по себе не может не наталкивать на определённые размышления.

Это тем более стрёмно, что в последние 2-е суток командование войск противника очень усиленно пытается выяснить каким именно образом в Лисичанск и далее в Северодонецк попадают – топливо, БК и другие предметы МТС для нужд группировки Сил обороны Украины. А в районе Тошковки по направлению к Устиновке пытается пробиваться ещё одна тактическая группа войск противника, состоящая так же из 2-3-х БТГр.

Подитоживаем.

На мой, глубоко субъективный взгляд, план командования войск противника, касаемо захвата агломерации Северодонецк – Лисичанск, вполне возможно (но вовсе не обязательно) претерпел в последние дни достаточно существенные изменения.

Суть состоит в том, что противник в ближайшее время расчитывает не окружить наши войска там (хотя это вполне возможно в дальнейшем), а отсечь Лисичанск от Северодонецка.

И скорее всего, это всё будет достигаться за счёт форсирования Северского Донца и прорыва войск противника на участке Шипиловка – Приволье в сторону Новодружеск – Синецкий, удара со стороны Воеводовки и Рубежного так же в район посёлка Синецкий. А с юга противник будет рваться со стороны Боровского на щёлочные озёра и Павлоград (параллельно, скорее всего по противоположному берегу Северского Донца противник будет наступать на Устиновку, Белую Гору и южну часть Лисичанска).

Таким образом, противник может расчитывать не только рассечь нашу группировку войск в районе Северодонецк – Лисичанск по реке, но и отрезать гарнизон Северодонецка от переправ через реку.

Не знаю, есть такой план у российского командования в реальности или нет. Но, по моему разумению, на сегодняшний день, это единственное что имеет хоть какие-то шансы спасти всю российскую операцию «по окружению» украинских войск в районе Северодонецк – Лисичанск».

Джерело: блог Костянтина Машовця

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