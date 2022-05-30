Американські аналітики розкрили найближчі плани рашистів на Донбасі

29 травня не було помічено рух окупантів на південь від Ізюма вглиб Донецької області

Наразі Сєвєродонецьк залишається під контролем ЗСУ

Російська армія зосередила всі свої сили на захопленні Донецької та Луганської області. Про це свідчать дані аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Утім, за повідомлення американських експертів, 29 травня не було помічено рух окупантів на південь від Ізюма вглиб Донецької області – у напрямку Бахмута та Слов'янська.

За даними експертів, російські окупанти безуспішно атакували Богородичне, приблизно за 30 кілометрів на південний схід від Ізюма. Також обстрілювали українські позиції на південний захід від Ізюма в районі Гусарівки, Великої Комишувахи та Вірнопілля та на південний схід від Ізюма в районі Довгенького та Райгородка.

«Зусилля росіян на південь від Ізюма, ймовірно, змінилися з ключових заходів до підпорядкованих дій, які все більше спрямовані на підтримку наступальних операцій навколо Лимана. Наступи як у південно-східній Харківській області, так і на півночі Донецької області тепер підпорядковані домінуючим зусиллям Росії на Донбасі – оточенню Сєвєродонецька», – зазначають аналітики.

Разом з тим російські війська продовжують наземний штурм Сєвєродонецька, але експерти не можуть підтвердити жодних конкретних досягнень окупантів в цьому напрямку.

«Окупанти мають намір оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ і перерізати в цьому районі основні українські наземні лінії зв’язку. Також загарбники намагалися просунутися до Сєвєродонецька з півдня з боку Боброва та Устинівки», – йдеться в звіті ISW.

Наразі Сєвєродонецьк залишається під контролем ЗСУ, попри заяви одного з лідера окупантів Рамзана Кадирова про захоплення міста. Українські захисники навіть провели обмежений контрнаступ та витіснили російське угруповання з Тошківки.

«Водночас армія РФ далі намагається просунутися в бік кордону Луганської та Донецької областей, а також захопити трасу Лисичанськ – Бахмут, щоб перерізати постачання ЗСУ. Наразі окупанти зосередилися не в просуванні на Бахмут, а ведуть бої навколо Володимирівки, Василівки, Комишувахи та Миронівки», – стверджують аналітики.

Триває 96-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, а на Сєверодонецькому – на північно-східних та південно-східних околицях Сєверодонецька.