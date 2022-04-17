Ватикан демонструє моральну деградацію і духовну сліпоту

Добре, що війна так чітко оприявнила те, що довго ховалося під фальшивою солодкою глазур'ю

Добре, що війна так чітко оприявнила те, що довго ховалося під фальшивою солодкою глазур'ю

Під ракетами нема місця для морального релятивізму, фальшу чи евфемізмів

Вигаданого Ватиканом «примирення» росіянки і українки на Хресній дорозі в Римі у Страсну п’ятницю Папі Франциску було недостатньо.

З’явилась заява Папи про расизм у кращому ставленні до українських біженців.

І ще одна, як на мене, найважливіша. Про те, що він визнає право країн захищатися, але «відмова він миру є великою проблемою».

Добре, що війна так чітко оприявнила те, що довго ховалося під фальшивою солодкою глазур’ю. Ось це нерозрізнення добра і зла – прояв моральноі деградації і духовної сліпоти.

У ширшому у сенсі це ознака моральноі поразки політичних, культурних еліт світу, інтелектуальних, релігійних середовищ, які десятиліттями заради власного комфорту і самозаспокоєння пробували примирити добро і зло. І саме цим зло посилювали, зрощували агресора, наближали трагедію, яка розгортається сьогодні на нашій землі і над нашими головами.

Сьогодні о сьомій ранку я читала слова Папи Римського про те, що він «не схвалює» уряди, які купують зброю. Усі уряди, розумієте? Усі. Бо це «відмова від миру». Так ось в цю мить в небі над Києвом зі свистом пролетіло дві ракети.

І я подумала, що з позиції, коли смерть, катастрофа просто поруч з тобою, навколо тебе, все бачиться дуже прозоро, чітко і зрозуміло. І урівнювання жертви і агресора, Ісуса і Пилата, як це зробив Папа, виглядає особливо цинічним.

Тут під ракетами нема місця для морального релятивізму, фальшу чи евфемізмів. Але є колосальне відчуття моральноі правоти і моральноі переваги. От з цієї позиції ми і повинні говорити зі світом.

Джерело: блог Мирослави Барчук

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