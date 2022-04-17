  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Мирослава Барчук
рус
    Думки вголос

    Ватикан демонструє моральну деградацію і духовну сліпоту

    Добре, що війна так чітко оприявнила те, що довго ховалося під фальшивою солодкою глазур'ю - Ватикан демонструє моральну деградацію і духовну сліпоту
    Добре, що війна так чітко оприявнила те, що довго ховалося під фальшивою солодкою глазур'ю

    Під ракетами нема місця для морального релятивізму, фальшу чи евфемізмів

    Вигаданого Ватиканом «примирення» росіянки і українки на Хресній дорозі в Римі у Страсну п’ятницю Папі Франциску було недостатньо.

    З’явилась заява Папи про расизм у кращому ставленні до українських біженців.

    І ще одна, як на мене, найважливіша. Про те, що він визнає право країн захищатися, але «відмова він миру є великою проблемою».

    Добре, що війна так чітко оприявнила те, що довго ховалося під фальшивою солодкою глазур’ю. Ось це нерозрізнення добра і зла – прояв моральноі деградації і духовної сліпоти.

    У ширшому у сенсі це ознака моральноі поразки політичних, культурних еліт світу, інтелектуальних, релігійних середовищ, які десятиліттями заради власного комфорту і самозаспокоєння пробували примирити добро і зло. І саме цим зло посилювали, зрощували агресора, наближали трагедію, яка розгортається сьогодні на нашій землі і над нашими головами.

    Сьогодні о сьомій ранку я читала слова Папи Римського про те, що він «не схвалює» уряди, які купують зброю. Усі уряди, розумієте? Усі. Бо це «відмова від миру». Так ось в цю мить в небі над Києвом зі свистом пролетіло дві ракети.

    І я подумала, що з позиції, коли смерть, катастрофа просто поруч з тобою, навколо тебе, все бачиться дуже прозоро, чітко і зрозуміло. І урівнювання жертви і агресора, Ісуса і Пилата, як це зробив Папа, виглядає особливо цинічним.

    Тут під ракетами нема місця для морального релятивізму, фальшу чи евфемізмів. Але є колосальне відчуття моральноі правоти і моральноі переваги. От з цієї позиції ми і повинні говорити зі світом.

    Джерело: блог Мирослави Барчук

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Ватикан релігія Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Директор Українського інституту майбутнього

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ватикан демонструє моральну деградацію і духовну сліпоту