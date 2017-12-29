Принеси ляльку під храм. Як московські попи спровокували хвилю обурення

В якомусь інтерв'ю я сказала, що священноначалля УПЦ МП, як керманич, веде церква на скелі.

Мовою оригіналу Продолжая, скажу, что скалы выглядят очень по-разному. К утру только на одном аккаунте предложение о всеукраинском флешмобе принести куклу под храм, выражая возмущение и омерзение фактом отказа Запорожских священников отпевать младенца, крещенного в Киевском патриархате перевалило две с половиной тысячи перепостов. Остальных я не

В якомусь інтерв'ю я сказала, що священноначалля УПЦ МП, як керманич, веде церква на скелі.

Мовою оригіналу

Продолжая, скажу, что скалы выглядят очень по-разному. К утру только на одном аккаунте предложение о всеукраинском флешмобе принести куклу под храм, выражая возмущение и омерзение фактом отказа Запорожских священников отпевать младенца, крещенного в Киевском патриархате перевалило две с половиной тысячи перепостов. Остальных я не считала. И те, кто верит, и те, кто не верит в загробную жизнь, просто вздрогнули от этого факта.

Трагически погибшего ребенка отказались отпевать сразу два священника УПЦ МП Запорожской епархии, один остался неумолим прям перед гробом даже, когда мама упала на колени. Епископ Лука действия клириков как бы одобрил. Неадекватность оценки показывает и последовавшая реакция, опубликованная на аккаунте Запорожской епархии, мол, крещенные в КП ненастоящие крещенные и молиться за малыша можно приватно (то есть келейно), а не в храме.

Боже, ну дай им хоть немножко ума понять, что этому малышу не нужна их молитва. Малыш (простите за веру) уже далеко, где нет ни скорби ни печали, а вот что будет с храмами, какую коллективную ответственность будет нести клир (священство) УПЦ МП за эту антихристианскую выходку.

Вам надо молиться не о душе малыша, а о том, чтоб «пронесло» с флешмобом, чтоб вы не испортили Рождество множеству приходов. Мне говорили, что руководство УПЦ МП хоть и очаровано Москвой, но не лишено интеллекта.

Так вот, взывая к разуму неофициальных руководителей, хотела бы поставить пару вопросов. Десятилетиями в семинарии будущим священникам вдалбливалась истина, что в Киевском патриархате все ненастоящее и таинства ненастоящие и это псевдоцерковь.

Что вы будете сегодня делать с этой институционально воспитанной ненавистью? Как вы будете трансформировать сознание попов, которым столько лет внушали глупость, что «кровь раскола не смывается мученической кровью»? Вы готовы понять, что в данном случае любовь к ненавистным «раскольникам» (хоть какая-то) - условие выживания церкви. Лично с вами ничего не произойдет. Потому что лично у вас чартеры, Москва, Новинский, а что будет со священниками, которых вы воспитали таким образом? Что будет с приходами, где хорошие настоятели? Вы убережете от пикетов, демонстраций, куда могут прийти даже и мирные люди? Вы хотите превратить их в очаги конфликтов, а потом внушать им, что они жертвы политики и гонений?

Я тоже хотела сделать флешмоб, чуть раньше: составить список попов, которые у Чаши спрашивают родителей, где крестили ребенка. Но потом узнала, что наметились какие-то переговоры РПЦ и КП, что их попы служили с попами Киевского патриархата и как-то решила подождать.

Мой совет священникам УПЦ МП, которые подписаны на мою страницу. Вам надо публично отмежеваться от этой ситуации и поговорить со своими верными. Не ждите распоряжений владык, Киева, Москвы. Доверяйте своему сердцу и не позволяйте из ваших храмов выгонять Христа.

Джерело: Блог Ярослави Міщенко

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