Гарна новина – український експорт живий!

Робота по трошки відновлюється

Пішли дзвінки від експортерів – про те, як можна оформити сертифікати походження? Які палати працюють? Який порядок ?

Поспілкувався з колегами – виявляється за 10 днів березня палати видали 341 сертифікат. Багато це чи мало? Давайте проаналізуємо:

В порівнянні з довоєнним часом це близько 20 відсотків.

Чим викликано таке падіння? Звісно військові дії. Закриття портів, головний логістичний пункт, і звичайно заборона експорту продуктів харчування. А це близько 60 відсотків експорту до війни.

Але що тішить. Шок пройшов. Робота по трошки відновлюється. Значить буде валюта, яка так нам необхідна.

В ще раз до уваги експортерів – продовжують працювати Донецька, Дніпропетровська, Вінницька, Волинська, Івано Франківська, Закарпатська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька палати.

Ви можете звернутися не залежно від вашого місця розташування, до любої, зручної для вас Палати.

І ще один важливий момент – фахівці палат вже почали, там де є можливість, фіксувати втрачені матеріальні активи, склади, продукція, в результаті російської агресії. Особливо, якщо у вас є зобов'язанням перед зарубіжними партнерами.

Звертайтеся. Ми постараємося зроби максимально можливе для вашого бізнесу!

Джерело: блог Михайла Непрана

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