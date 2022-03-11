Зеленський виступив перед Сеймом Польщі: Україна бореться, щоб для інших країн не настав «злий час»

Президент України подякував Польщі за «докладені зусилля, щоб ми могли убезпечити українське небо»

На тлі російського вторгнення Україна та Польща сформували сильний союз. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв'язок у польському Сеймі. Текст виступу оприлюднив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.

У своїй промові Зеленський наголосив, що сьогодні Україна бореться, щоб для країн Балтії і для Польщі не настав злий час.

«Я відчуваю, що ми вже сформували надзвичайно сильний союз. Хай неформальний. Але союз, який виріс із реальності. А не зі слів на папері. З тепла у нашому серці, а не з промов політиків на самітах», – сказав він.

«З того, як ви поставилися до наших людей. До українців, які врятувалися на вашій землі від зла, яке прийшло на нашу землю. Більше ніж півтора мільйона громадян України! В абсолютній більшості жінки та діти. Вони не почуваються на чужині, не почуваються у приймах. Ви зустріли наших людей у своїх родинах. Із польською делікатністю. З братською добротою», – продовжив президент України.

Зеленський також подякував Польщі за «докладені зусилля, щоб ми могли убезпечити українське небо».

«За 16 днів цієї війни українська гордість і польська честь, українська сміливість у боях і польська щирість допомагають нам... Дозволяють мені сказати зараз важливі слова. Слова про те, що між нашими народами панує справжній мир. Мир між рідними. Мир між братами», – сказав президент України, додавши, що «зараз я дуже хочу, щоб ці слова почули наші спільні сусіди. Білоруси».

Зеленський також відзначив допомогу Польщі в підтримці євроінтеграції України.

«Ми бачили вчора (на зустрічі лідерів країн Євросоюзу – ред.), як і про що говорили країни Євросоюзу. Ми бачили, хто був справжнім лідером і боровся за сильну Європу. За спільну європейську безпеку. А хто намагався зупинити нас. Хто намагався Вас зупинити...», – сказав він.

«Я вдячний за всю допомогу, яку ми отримали від вашої держави, вашого народу. Я вдячний за зусилля, яких ви докладаєте, щоб ми могли убезпечити українське небо. Я вірю, що нам вдасться досягти результату в тому, що дуже потрібно нам усім. Якщо Бог дасть і ми переможемо в цій війні, то ми розділимо перемогу з нашими братами та сестрами. Це наша велич. І ваша велич. Це боротьба за нашу та вашу свободу. Це спільна історія великих народів!», – сказав на завершення Зеленський.

Раніше Зеленський розповів про розмову з Байденом.

Таакож Зеленський закликав Захід ще більше посилити санкції через обстріли.