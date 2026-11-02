Головна Думки вголос Михайло Непран
search button user button menu button
Михайло Непран Заслужений економіст України, член Української ради бізнесу

Ресторанний бізнес – емоційний барометр української економіки

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Ринок не просто скорочується. Він змінюється

Мабуть, одним із найкращих індикаторів стану української економіки є ресторанний бізнес. Причому не стільки аналітичним, скільки емоційним. Коли йдеш Хрещатиком і бачиш на місці колись модних кав’ярень, ресторанів і пивних зачинені двері з оголошенням «оренда», мимоволі виникає досить гнітюче враження.

Головна, найдорожча і найбільш показова вулиця столиці, де ще недавно вирувало життя, сьогодні подекуди зустрічає порожніми вітринами. Не дивно, що соціальні мережі періодично вибухають повідомленнями про масове закриття ресторанів.

Журналісти запитують: невже все пропало? Бізнес закривається, люди перестали ходити до кафе, економіка не витримує? Спробуймо розібратися без зайвих емоцій. Чому саме ресторани?

Ресторанний бізнес – один із найбільш чутливих до економічних змін. І причина досить проста. Коли в людей зменшуються доходи або зростає невизначеність, вони насамперед переглядають структуру своїх витрат.

Харчування, ліки, комунальні платежі, житло залишаються обов’язковими. А ось розваги, відпочинок і відвідування ресторанів переходять у категорію витрат, на яких можна заощадити. Замість модного ресторану людина обирає недороге кафе. Замість кафе – їдальню. А замість їдальні може купити пачку пельменів і приготувати вечерю вдома. Саме тому зміни в ресторанному бізнесі так наочно відображають загальні процеси в економіці. І статистика це підтверджує.

За даними дослідження Poster, восени 2026 року відвідуваність київських закладів громадського харчування скоротилася на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас середній чек зріс на 15%, а загальний виторг зменшився на 5%. Тобто відвідувачів стало менше, середній рахунок збільшився, але навіть це не компенсує скорочення клієнтського потоку.

Це досить характерна картина для економіки, в якій споживачі дедалі уважніше рахують свої гроші.

Хто закривається, а хто залишається? На мою думку, сьогодні відбувається певна поляризація ресторанного ринку. Найбільш вразливим стає середній ціновий сегмент. У дорогих ресторанів є своя публіка, для якої збільшення рахунку не є критичним. Недорогі кафе, їдальні та заклади швидкого харчування також зберігають попит, оскільки пропонують доступнішу альтернативу.

А ось клієнт середнього ресторану, який раніше міг дозволити собі регулярно відвідувати такі заклади, сьогодні дедалі частіше змушений обирати дешевший формат. Але тут важливо розуміти ще одну річ: зачинений ресторан не обов’язково означає збанкрутілий ресторан.

Причиною можуть бути висока орендна плата, небажання власника приміщення переглядати умови договору, проблеми з персоналом, електропостачанням або просто рішення підприємця змінити місце чи формат роботи.

Чи справді все закривається?

За даними Опендатаботу, за дев’ять місяців 2026 року в Україні зареєстрували близько 10700 нових ФОПів у сфері громадського харчування. Водночас припинили діяльність приблизно 7900. Звичайно, реєстрація ФОПа не завжди означає відкриття нового ресторану.

Але це досить показовий індикатор підприємницької активності.

Ще цікавіша статистика по Києву. Наприкінці 2025 року в столиці працювало 3370 закладів ресторанного господарства, тоді як у довоєнному 2021 році — 3458. Різниця становить лише 88 закладів, або 2,5%.

Тобто попри майже чотири роки повномасштабної війни загальна кількість працюючих ресторанів і кафе в Києві залишалася близькою до довоєнного рівня.

І я бачу це навіть на власному маршруті. Йдеш Хрещатиком – зачинені двері колишніх популярних закладів. А буквально поруч із Торгово-промисловою палатою, на Стрітенській, у приміщенні першого поверху житлового будинку, де раніше була якась контора, відкривається нове кафе. Таке собі сучасне, як кажуть мої колеги, «інстаграмне» місце.

І що цікаво, відвідувачі там є практично постійно. Отже, ринок не просто скорочується. Він змінюється.

Одні заклади закриваються, інші відкриваються, змінюються локації, формати та цінові категорії.

Порожній ресторан ще не означає відсутність клієнтів

Є ще одна тенденція, яку ми часто не враховуємо, коли оцінюємо ресторанний бізнес за кількістю людей у залі. Це доставка. Приблизно пів року тому на Бессарабці відкрився новий модний заклад. У перші дні після відкриття туди стояли черги. Меню досить просте: бургери, пиво та інші страви в сучасному, дещо хіпстерському форматі. Через кілька місяців я вирішив зайти й подивитися, як працює цей заклад. Замовив фірмовий бургер і пиво. У залі разом зі мною було двоє чи троє відвідувачів. Жодного ажіотажу. Але за приблизно 40 хвилин, які я там провів, до закладу прийшли чотири кур’єри, які забрали готові замовлення. І це вже зовсім інша економіка ресторанного бізнесу.

За інформацією, оприлюдненою на початку 2026 року, попит на доставку через Glovo зріс на 7,7%, через Bolt Food, це приблизно на 6%. Середній чек у Glovo збільшився на 19,4%. Звичайно, ці показники стосуються не лише ресторанної їжі, а й доставки продуктів із магазинів. Проте тенденція очевидна: для успішної роботи закладу вже не обов’язково мати постійно заповнений зал. Частина бізнесу переходить у доставку. І ресторан, який зовні виглядає напівпорожнім, може мати цілком пристойний обсяг замовлень.

Хоча це, звісно, ще не гарантує прибутковості.

Ми вже проходили через подібне Згадаємо пандемію Covid-19. У 2020 році кількість ресторанів, кафе та барів в Україні скоротилася приблизно на 21% – із 18,6 тисячі до 14,8 тисячі. Тоді також лунали прогнози про катастрофу ресторанного бізнесу.

Але вже у 2021 році почалося відновлення: відкривалися нові заклади, змінювалися формати, розвивалася доставка. Цей процес згодом перервало повномасштабне вторгнення. Сьогодні умови, безумовно, складніші. До економічних проблем додалися енергетичні ризики, постійна загроза обстрілів, питання безпеки відвідувачів і персоналу. Але бізнес продовжує пристосовуватися.

То що ж відбувається?

Я б не поспішав називати те, що ми сьогодні спостерігаємо, загальним обвалом ресторанного бізнесу. Скоріше це його складна і болісна адаптація до воєнної економіки.

Змінюється купівельна спроможність населення, змінюються споживчі звички, структура попиту, формати закладів і способи обслуговування клієнтів. І ресторанний бізнес, як найбільш наочний емоційний барометр економіки, демонструє ці зміни раніше й виразніше за багато інших галузей. Ресторани нікуди не зникнуть. Одні закриватимуться, інші відкриватимуться. Одні працюватимуть із повними залами, інші зароблятимуть переважно на доставці.

А ми з вами залежно від власного добробуту й надалі обиратимемо: піти до ресторанчика, замовити вечерю додому чи просто зварити пельмені. І, мабуть, саме цей вибір найкраще показуватиме реальний стан української економіки.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: бізнес ресторан економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Cеред російських власників є компанії, пов’язані із санкціями
Російські компанії володіють майже 1,3 тис. торговельними марками в Україні попри війну
Сьогодні, 15:12
Богдан Бенюк є художнім керівником Театру на Подолі
Театральний бум? Богдан Бенюк поділився своїм тривожним передчуттям
30 жовтня, 10:40
«ДТЕК Енерго» відзвітував про сплату податків за три квартали 2026 року
«ДТЕК Енерго» відзвітував про сплату податків за три квартали 2026 року
28 жовтня, 12:56
«Укрзалізниця стріляє собі у ногу»: ICC Ukraine закликала заморозити вантажні тарифи до кінця війни
«Укрзалізниця стріляє собі у ногу»: ICC Ukraine закликала заморозити вантажні тарифи до кінця війни
22 жовтня, 15:35
Влада провела нараду з керівництвом заводу «Кромберг енд Шуберт Житомир»
На Житомирщині зупинив роботу німецький завод: під загрозою понад 3 тис. робочих місць
21 жовтня, 15:59
Відділення працювало в будівлі торговельного центру на Рівненщині
РФ знищила відділення Ощадбанку на Рівненщині, у Києві – пошкодила
20 жовтня, 22:10
Дмитро Наталуха оцінив перспективи приватизації Одеського припортового заводу
Продаж Одеського припортового. Голова Фонду держмайна розповів про претендентів на завод
18 жовтня, 09:57
Україна потребує ресурсів для зміцнення власної оборони та забезпечення ЗСУ
Зеленський назвав ЄС необхідну суму, яка потрібна Україні, щоб вистояти у війні
16 жовтня, 16:25
Співвласниця «Сирного королівства» Любов Ніколаєва сподівається, що бренд не іде назавжди
Мережа крамниць «Сирне королівство» зупиняє роботу в Україні
16 жовтня, 16:11

Михайло Непран

Ресторанний бізнес – емоційний барометр української економіки
Ресторанний бізнес – емоційний барометр української економіки
Не медові 100 днів уряду Корецького. Попередні підсумки
Не медові 100 днів уряду Корецького. Попередні підсумки
Стосується кожного. Скільки коштуватиме українцям +1% ПДВ?
Стосується кожного. Скільки коштуватиме українцям +1% ПДВ?
Чи існують об’єктивні передумови для економічного та соціального колапсу України?
Чи існують об’єктивні передумови для економічного та соціального колапсу України?
Чи погодяться «сто тисяч українок» сісти на трактор?
Чи погодяться «сто тисяч українок» сісти на трактор?
Хто заплатить за воєнні збитки бізнесу? Рахунок прийде українцям
Хто заплатить за воєнні збитки бізнесу? Рахунок прийде українцям

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
159K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2026
125K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
121K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами

Новини

Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 24 людини загинули, 27 зниклих безвісти
Сьогодні, 19:59
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua