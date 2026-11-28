Українські підприємці дедалі частіше скаржаться, що немає кому працювати. Водночас в Україні є безробіття. Здавалося б, економічний парадокс: одні шукають працівників, інші – роботу, але знайти одне одного не можуть.

Зазвичай це пояснюють війною, мобілізацією, виїздом українців за кордон, невідповідністю професійної підготовки потребам бізнесу. Усе це справедливо. Але я хотів би звернути увагу ще на один аспект, про який ми мало говоримо, – нашу економічну ментальність.

Квартира, машина, дача

Люди мого покоління добре пам'ятають три класичні ознаки матеріального благополуччя радянської людини: квартира, машина, дача.

Людина влаштовувалася на підприємство, ставала в чергу на квартиру, згодом купувала автомобіль, отримувала земельну ділянку. Діти ходили до місцевої школи, дружина працювала неподалік. На одному підприємстві можна було пропрацювати від закінчення інституту до пенсії.

Навколо місця роботи будувалося все життя.

Після розпаду Радянського Союзу ми приватизували квартири, але значною мірою зберегли попередню модель економічної поведінки.

А тепер уявімо ситуацію. Завод закрився. Роботи немає. Але квартира залишилася, дача залишилася, город залишився.

Людина стає на облік у службі зайнятості, обробляє город, шукає підробіток. І чекає, коли у її місті з'явиться робота.

А що зробив би американець?

Американська економічна культура історично формувалася дещо інакше. Переїзд з одного міста в інше, з одного штату в інший заради роботи чи кар'єри є звичною практикою.

Наведу кілька показових цифр. За даними досліджень Світового банку, у 2010 році 95% українських домогосподарств проживали у власному житлі. І лише 2,4% орендували його у приватних власників.

Для порівняння: за даними Бюро перепису населення США, у 2025 році у власному житлі проживали 65,2% американських домогосподарств. Тобто приблизно кожна третя американська родина орендує житло.

Звичайно, не всі американці готові переїжджати. Але розвинений ринок оренди та традиція трудової мобільності дають більше можливостей для зміни місця проживання.

Якщо дещо спростити, то різницю між цими двома моделями можна сформулювати так: українець традиційно шукає роботу там, де живе, а мобільний працівник шукає місце для життя там, де є робота.

І це має цілком конкретні економічні наслідки.

Арифметика переїзду

Втім, не поспішаймо звинувачувати українців у консерватизмі.

Візьмемо простий умовний приклад. Людина заробляє у своєму місті 12 тисяч гривень і живе у власній квартирі. В іншому місті їй пропонують роботу за 25 тисяч гривень. Здавалося б, зарплата вдвічі більша.

Але 12 тисяч гривень потрібно віддати за оренду житла.

І що залишається? Додаткова тисяча гривень на місяць, заради якої потрібно залишити власний дім, звичне середовище, друзів, літніх батьків, перевезти сім'ю.

Чи варто?

Те, що ми називаємо особливістю української ментальності, нерідко є цілком раціональною економічною поведінкою.

До речі, ще задовго до повномасштабної війни дослідники Світового банку звертали увагу на те, що власники житла в Україні значно рідше погоджувалися на переїзд до іншого регіону, ніж ті, хто житло орендував.

Проблема існувала задовго до війни. Війна лише зробила її гострішою.

Парадокс українського заробітчанства

Але тут виникає ще одне цікаве питання.

Чому українець готовий поїхати за тисячу кілометрів на заробітки до Польщі чи Чехії, але не завжди готовий переїхати за двісті кілометрів у межах власної країни?

По-перше, різниця в заробітках може виправдовувати витрати.

По-друге, заробітчанство традиційно сприймалося як тимчасове явище. Людина їде заробляти гроші, але не відмовляється від свого дому.

Вона може роками працювати за кордоном, а зароблені гроші вкладати у будівництво будинку в рідному селі, куди планує колись повернутися.

Українець може бути надзвичайно мобільним як працівник, але залишатися осілим як власник.

Нова економіка і старі звички

Сьогодні ця проблема набуває особливої актуальності.

На наших очах відходить у минуле значна частина промислової економіки, яку ми отримали у спадок від Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Руйнуються металургійні підприємства, скорочуються традиційні виробництва.

Водночас у муках війни народжується нова, мілітаризована економіка України. Розвиваються оборонні підприємства, електроніка, робототехніка, нові технологічні виробництва.

Але нові підприємства не обов'язково виникають там, де закриваються старі.

В одному регіоні люди втрачають роботу, в іншому – підприємці не можуть знайти зварювальників, електриків, механіків, інженерів.

Війна вже змусила мільйони українців залишити свої домівки. Проте вимушене переселення заради порятунку життя і добровільний переїзд заради роботи – це різні речі.

Можливо, бізнесу доведеться знову будувати житло

Колись великі підприємства будували житлові будинки та гуртожитки для своїх працівників.

Можливо, сучасному українському бізнесу доведеться повернутися до цієї практики, але вже на інших економічних засадах. Будувати службове житло, компенсувати оренду квартир, організовувати транспорт, допомагати з працевлаштуванням членів сімей.

А державі варто розглядати доступне орендне житло не лише як соціальне питання, а й як інструмент економічного розвитку.

Бо можна витратити мільярди гривень на створення нового виробництва, закупити найсучасніше обладнання, але так і не запустити підприємство на повну потужність через відсутність працівників.

Ми звикли говорити, що робочі місця потрібно створювати там, де живуть люди. Але сучасна економіка потребує і зворотного процесу – створення умов, за яких люди зможуть жити там, де є робочі місця.

Інакше ми ще довго матимемо парадоксальну ситуацію: в країні є безробітні, а працювати нікому.