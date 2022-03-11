Nestle частково призупинила імпорт продукції до Росії

За роки роботи в Росії компанія інвестувала у виробництво $2,3 млрд

За роки роботи в Росії компанія інвестувала у виробництво $2,3 млрд

Швейцарська компанія продовжить возити до Росії дитяче харчування і корміи для тварин

Один із світових лідерів у виробництві продуктів харчування та напоїв, компанія Nestle призупинила імпорт продукції в Росію. Винятком будуть товари першої необхідності на кшталт дитячого харчування, каші, спеціалізоване харчування та лікувальні корми для домашніх тварин, інформує російський «Інтерфакс».

Також припиняється імпорт бренду Nespresso (капсульні автоматичні кавомашини для дому та кави-капсули).

Раніше компанія Nestle повідомляла, що зупиняє інвестиції в РФ і відмовляється від реклами у цій країні. При цьому російські заводи Nestle продовжують роботу в штатному режимі.

У Росії Nestle належить сім виробничих майданчиків. За роки роботи в РФ компанія інвестувала у виробництво $2,3 млрд. У 2020 році вона оголосила черговий інвестиційний план на 2021-2023 роки – майже 26 млрд. рублів.

Як повідомляв «Главком», німецький виробник одягу та аксесуарів Hugo Boss AG з 9 березня тимчасово закрив свої магазини в Росії, призупинив усі роздрібні операції та онлайн-продажі.