Практично з першого дня повномасштабної війни перед українським бізнесом стоїть дилема: під час повітряної тривоги працювати чи закриватися? А перед покупцем – йти до укриття чи продовжувати покупки? На жаль, трагічні випадки у Кременчуці, Києві, Дніпрі, Харкові та інших українських містах, коли внаслідок російських ударів по торговельних об'єктах гинули люди, свідчать про реальність цієї загрози. Такі випадки були і, на жаль, поки триває війна, можуть повторюватися.

Саме для врегулювання цього питання 4 вересня уряд постановою №1092 запровадив два рівні повітряної загрози – жовтий та червоний. Постановою №1128 від 15 вересня було визначено вимоги до облаштування безпечних просторів. До 4 грудня бізнес мав вирішити питання забезпечення укриттями. Інакше – припиняти роботу навіть під час жовтої тривоги.

Це рішення викликало бурхливу реакцію серед підприємців, народних депутатів та самих урядовців. На мій погляд, первинне рішення уряду було черговою спробою перекласти частину відповідальності державних органів та органів місцевого самоврядування на бізнес. Особливо малий, який часто навіть не є власником приміщення, де працює.

Після тривалих дискусій, консультацій та спільних зусиль бізнес-спільноти й народних депутатів 24 листопада Верховна Рада ухвалила дві постанови щодо перегляду цих вимог. Уже 25 листопада уряд скоригував власне рішення.

Що це означає на практиці?

За повідомленням Мінекономіки від 25 листопада, до 4 червня 2027 року підприємства, які не мають укриттів, можуть продовжувати роботу під час жовтої тривоги за погодженням із працівниками та з дотриманням встановлених заходів безпеки.

З 5 червня діятимуть диференційовані вимоги залежно від максимальної кількості працівників і відвідувачів, які можуть одночасно перебувати на об'єкті:

До 20 осіб – наявність власного укриття не обов'язкова. Робота можлива за погодженням із працівниками та з дотриманням організаційних заходів безпеки. Необхідно інформувати людей про загрозу та місце розташування доступних укриттів.

Від 21 до 99 осіб – укриття, безпечний простір або, за визначених умов, найбільш захищене внутрішнє приміщення.

100 і більше осіб – обов'язковий доступ до укриття достатньої місткості. На вході до закладу передбачені інформаційні таблички: «Об’єкт забезпечений укриттям», «Об’єкт забезпечений безпечним простором» або «Об’єкт незабезпечений укриттям». Під час жовтого рівня загрози перебування відвідувачів у закладі за умов, визначених постановою, здійснюється на їхній власний розсуд. Під час червоного рівня загрози необхідно прямувати до укриття та виконувати встановлені правила безпеки.

Маємо позитивний приклад конструктивної співпраці бізнесу, законодавчої та виконавчої влади. Бізнес аргументував свою позицію, депутати її підтримали, уряд переглянув власне рішення.

Але є ще один аспект цієї проблеми – особиста відповідальність кожного з нас.

Дозвіл торговельному центру, магазину чи ресторану працювати під час жовтої тривоги не є гарантією вашої безпеки.

І тут рішення щодо власної поведінки залишається за вами, а не за урядом, народними депутатами чи власником торговельного центру. Проігнорувати сигнал і продовжувати покупки чи перервати їх та прямувати до укриття?

Найбезпечніший варіант – скористатися укриттям, навіть якщо заклад продовжує працювати.

Зрештою, шановні читачі, це ваше життя. І саме вам вирішувати, як діяти під час жовтої повітряної тривоги.