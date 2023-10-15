Головна Думки вголос Олександр Невзоров
search button user button menu button
Олександр Невзоров Журналіст

Атака на Ізраїль. Чому Путін не подзвонив Нетаньягу

glavcom.ua
Путін так і не наважився зателефонувати Нетаньягу

Ізраїль уже знає, хто був головним інтересантом, спонсором та натхненником війни

Путін – єдиний, хто не подзвонив Нетаньяху, щоб висловити співчуття у зв'язку із загибеллю 1300 ізраїльтян. Такий дзвінок є обов'язковим ритуалом всім глав держав.

Зрозуміло, Путін не «висловлює» і не «дзвонить». І річ не лише в тому, що «знає гієна, чиє м'ясо з'їла». О ні.

Безсоромність і лицемірство Путіна безмежне і безрозмірне. Старий антисеміт цілком міг лицемірно тяжко позітхати в трубку «про єврейських немовлят». Нетаньягу б виразно посопів у відповідь і справу міжнародного спілкування було б зроблено.

Але навіть цього не сталося.

Путін зателефонувати не наважився.

Справа в тому, що пізнань Нетаньягу в російській мові цілком достатньо, щоб російського диктатора послати на х#й з його співчуттями.

Ізраїль уже знає, хто був головним інтересантом, спонсором та натхненником війни.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Беньямін Нетаньягу путін Ізраїль росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час спецоперації, окрім піхоти, ізраїльські ударні сили включатимуть танки, саперів і спецсили
Ізраїль переніс наземну операцію в Секторі Гази – NYT
Сьогодні, 09:50
Палестинці шукають поранених серед уламків зруйнованого житлового будинку після ізраїльського авіаудару у секторі Гази
Ізраїль програє. Вісь зла виграла цей раунд
Сьогодні, 09:34
Ізраїль обстріляв сирійський міжнародний аеропорт
Ізраїль обстріляв сирійський міжнародний аеропорт
Сьогодні, 02:50

Олександр Невзоров

Атака на Ізраїль. Чому Путін не подзвонив Нетаньягу
Атака на Ізраїль. Чому Путін не подзвонив Нетаньягу
Ув'язнення Ле Пен зруйнує всі проросійські політичні конструкції у Франції
Ув'язнення Ле Пен зруйнує всі проросійські політичні конструкції у Франції
Побут і звичаї путінських орків
Побут і звичаї путінських орків
Ердоган принизив Росію
Ердоган принизив Росію
Російський мазохізм та любов до Сталіна
Російський мазохізм та любов до Сталіна
Шойгу проти Пригожина: чия кувалда переможе
Шойгу проти Пригожина: чия кувалда переможе

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
У бою загинув наймолодший командир підрозділу 72-ї бригади
16K
Чому воюють Ізраїль та Палестина? Головні питання і відповіді
15K
Адмірала, який вижив після удару по штабу Чорноморського флоту, тепер катають Севастопольською бухтою
6777
Олег Ляшко розповів, ким насправді є Арестович
5748
Воював з 18 років. Згадаймо Героя України Івана Щоголева
4230
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Кінодіва Ольга Гришина повернулася на театральну сцену. Фоторепортаж з прем'єри
Сьогодні, 11:34
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 04:50
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
ЗСУ пояснили, чому окупантам важливо захопити Авдіївку
Вчора, 23:09
Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
Вчора, 07:32
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 04:58

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту