Атака на Ізраїль. Чому Путін не подзвонив Нетаньягу

Путін так і не наважився зателефонувати Нетаньягу

Ізраїль уже знає, хто був головним інтересантом, спонсором та натхненником війни

Путін – єдиний, хто не подзвонив Нетаньяху, щоб висловити співчуття у зв'язку із загибеллю 1300 ізраїльтян. Такий дзвінок є обов'язковим ритуалом всім глав держав.

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Зрозуміло, Путін не «висловлює» і не «дзвонить». І річ не лише в тому, що «знає гієна, чиє м'ясо з'їла». О ні.

Безсоромність і лицемірство Путіна безмежне і безрозмірне. Старий антисеміт цілком міг лицемірно тяжко позітхати в трубку «про єврейських немовлят». Нетаньягу б виразно посопів у відповідь і справу міжнародного спілкування було б зроблено.

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Але навіть цього не сталося.

Путін зателефонувати не наважився.

Справа в тому, що пізнань Нетаньягу в російській мові цілком достатньо, щоб російського диктатора послати на х#й з його співчуттями.

Ізраїль уже знає, хто був головним інтересантом, спонсором та натхненником війни.