Піррова перемога Росії у Авдіївці

Росія так і не навчилася воювати

Авдіївка обійшлася РФ приблизно в 50-60 тисяч окопних орків. (Цифра приблизна; тут і трупи, і покалічені, і зниклі безвісти).

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Ожив весь патріотичний смітник. З усіх бачків стирчать щасливі голови, що верещать про «грандіозну перемогу».

Ні в кого не вистачило хоробрості сказати, що Авдіївка виявилася Пірровою.

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Типовий добовий звіт російського воєнкора.

Але те, що зараз відбувається в Авдіївці, виходить за всі межі нашого розуміння. Минулої доби тільки загинули більше 1300 російських військовослужбовців. Тисячі поранених, більшість із яких не доживе до ранку. Їм просто не встигнуть надати необхідну допомогу

І це лише за одну добу. Активний штурм містечка йшов 150 діб, починаючи з жовтня 2023 р. Дуже висока ймовірність, що 50-60 тисяч «за Авдіївку» – цифра не перебільшена, а применшена.

І тут розпочинається елементарна арифметика.

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60 тисяч мерців та інвалідів – це вп'ятеро більше, ніж СРСР обійшлася вся Афганська війна за 10 років.

Вдвічі більше, ніж усі Чеченські війни.

Це рівно стільки, скільки США втратили за 8 років В'єтнамської війни.

Авдіївка з граничною точністю та відвертістю визначила, що ніякої іншої тактики, крім «трупозавальної» у РФ немає, та й узятись їй нема звідки.

Росія не навчилася воювати.

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Її «успіхи», як і у XVIII, XIX, XX століттях можливі лише за рахунок астрономічних втрат. Її ключ до перемог – дешевизна і покірливість солдатського м'яса.

Авдіївські цифри, за всієї їх умовності, дають чудове уявлення про «вартість» планів кремлівського упиря.

Навіть за умови відсутності допомоги від ЄС та США, 25 міст та містечок лише Донецької області – обійдуться РФ приблизно в мільйон трупів, а то й більше.

А за всю Україну доведеться викласти на бочку близько 30 мільйонів покійників. Тобто, майже половину всього чоловічого населення РФ.

І це в тому випадку, якщо цивілізований світ продовжить «жувати соплі» і затягуватиме постачання озброєнь та допомогу.

Якщо ж ситуація зміниться (що ймовірно), то всі цифри російських втрат можна сміливо помножити в 5 разів.