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Олександр Невський може бути святим лише для РПЦ

glavcom.ua
Невський по праву міг би прикрасити історію російського бандитизму, лицемірства, хамства, пограбування та колабораціонізму

Невський із ганьбою був вигнаний навіть із Новгорода

Синод ПЦУ видаляє з реєстру святих Олександра Невського.

Практика «відкликання» давно та успішно застосовується в автобізнесі. Там модель чи серію «відкликають» через непереборні та небезпечні дефекти.

У церковних справах – вибракування святого явище рідкісне, але не надзвичайне.

Близько 100 святих було розжалувано після того, як з'ясовувалося, що їх німб куплений, дістався по блату або був натягнутий на них з «політичних причин».

Невський не перший і не останній із викритих. ПЦУ його звільнила за статтею.

Дивно, що прозріння прийшло так пізно. Правильний слуга Орди, проф. колектор, фахівець з вибивання данини з руських міст – як мешканець іконостасу виглядає кумедно.

Його спритність захисту ординських завоювань від західних християн – викликає безліч питань у його «профпридатності», як святого.

Бандитські нальоти на беззахисні поселення естів і чуді – теж роблять князю честі.

Його демарш на Чудське озеро, як відомо, був банальною грабіжницькою вилазкою, першими кроками російського терору.

Декілька романтичних лицарів Лівонського ордену вирішили захистити сім'ї беззбройних рибалок.

Відбулася сутичка, яку попи та історики пізніше роздмухали в «Льодове побоїще».

Звичайно, Невський по праву міг би прикрасити історію російського бандитизму, лицемірства, хамства, пограбування та колабораціонізму.

Кримінальні нахили князя були очевидні. Він із ганьбою був вигнаний навіть із Новгорода. У відповідь він зібрав ординських братків і перетворив «улюблене місто» на попелище.

Звісно, Невський може бути святим лише для РПЦ. Для інших церков він не надто доречний у цій якості.

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Джерело
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Теги: пограбування Русь релігія ПЦУ

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