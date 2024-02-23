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Олександр Невзоров Журналіст

Путін пропонує поховати Навального, як хом'ячка

glavcom.ua
Чому Кремль боїться допустити публічний похорон опозиціонера?
фото з відкритих джерел

Похорон Навального міг би кинути найчорнішу тінь на оперету під назвою «вибори Путіна»

Путінізму вдалося перевершити в підлості самого себе.

Чекісти Путіна почали шантажувати матір Навального. Їй показали труп, але як умову видачі цього трупа від неї зажадали згоду з експертним висновком і абсолютно таємний похорон. Ну, як ховають хом'ячків і морських свинок. Ці шість днів, які минули з моменту смерті, були днями немислимого свинства, коли країна показала, що вона живе за законами пекла, за законами свавілля.

Недопуск до тіла, а потім відмова його видавати свідчать про навмисне вбивство Навального, для доведення своєї непричетності можна було б задіяти міжнародну експертизу. Однак вони цього не зробили, вони намалювали все самі. Зрозуміло, усміхнені вбивці і повинні були створити приблизно таку туфту, як посилання на природні причини смерті. Їм це дуже зручно, але можна бути на 100% впевненими, що цей висновок брехливий.

Чому влада боїться допустити публічний похорон опозиціонера, теж очевидно: Похорон Навального міг би кинути найчорнішу, найсильнішу і найпотрібнішу тінь на оперету під назвою «вибори Путіна», яка затівається в березні. Зрозуміло, що найімовірніше неможливо буде провести похорон Навального і вибори Путіна в один день. Хоча це було б сильно і їдко.

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Джерело
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Теги: вибори путін вбивство Олексій Навальний похорон

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